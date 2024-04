Shocker rompió el silencio luego de que el pasado miércoles 3 de abril fuera detenido en Oaxaca por presuntamente haber causado destrozos dentro del mismo.

Casi una semana después, Shocker reapareció para hablar del tema en el programa De Primera Mano, donde reveló exactamente qué fue lo que ocurrió.

El luchador Shocker, quien se retiró de los cuadriláteros en febrero del 2023, reveló cómo ocurrieron los hechos, cuando semidesnudo fue llevado a rastras por la policía.

Shocker reveló que tuvo miedo por su seguridad e incluso por su vida y agregó que “para sorpresa de quienes se lo llevaron”, llevaba un día y medio sin drogarse.

Shocker revela que llevaba un día y medio sin drogarse

En la entrevista en el programa de Gustavo Adolfo Infante, Shocker reveló que llevaba un día y medio sin drogarse al momento de su detención.

Justo por esta razón, Shocker dijo no entender el trato tan fuerte que recibió por parte de la policía e incluso de la gente que estaba en la calle en ese momento.

“Tenía un día y medio sin drogarme para sorpresa de ellos. Inclusive movilizaron gente, no sé cómo lo hagan, pero había gente que en la calle decía: ‘es un drogadicto, es un loco, maldito alcohólico-drogadicto’. Me hicieron llorar, qué les he hecho a esta gente. Volteaba y los veía y les decía ‘cálmense, qué les he hecho’”, dijo.

El propio Shocker reconoció que es probable que se interne en una clínica de rehabilitación para tratar los problemas de adicción al alcohol y a las drogas.

En vivo: El ex luchador #SHOCKER aclara por qué lo ARRESTARON y si recayó en los vicios. 'Me voy a rehabilitar'#DePrimeraMano👌:https://t.co/oaYomlm1L7 pic.twitter.com/aGTXaidR6A — De Primera Mano (@deprimeramano) April 10, 2024

Las brutales palabras de Cibernético para Shocker

Después de que se diera a conocer la nueva detención de Shocker, uno de los que hizo una brutal declaración fue el Cibernético, quien incluso habló de muerte.

En una visita al podcast de Latin Lover, el Cibernético habló sobre su vida y contó que le dijo al Shocker que ya se muriera y que dejara de dar lastima ya que no le gustaba ver al ex luchador en tan mal estado.

“Un día le dije: ¿Te quieres morir, verdad?, y me respondió: Sí, la verdad sí... Pues muérete a la chingada, ya muérete, pero no estés dando lástima. Es más triste que estés así. Ya muérete. Te vamos a recordar como el máximo campeón y todo eso, tu carrera está mal”, expresó Cibernético.