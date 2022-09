Gerardo Martino, técnico de la Selección Mexicana, explicó el por qué faltó al entrenamiento del equipo mexicano a puerta abierta y negó tenerle miedo a la afición.

Gerardo Martino prefirió quedarse a ver el juego entre Argentina y Honduras que estar con los jugadores de la Selección Mexicana en el entrenamiento que dieron a puerta abierto el viernes pasado en el rose Bowl.

El Tata Gerardo Martino explicó que no acudió simplemente porque no tenía nada que hacer ahí, y no por miedo a los abucheos de la gente.

El técnico indicó que su forma de trabajar, la cambió para que los jugadores estuvieran con la gente y él pudiera ver a Argentina, segundo rival del Tricolor en la Copa del Mundo de Qatar 2022.

Gerardo Martino dijo: “Me dijeron si había posibilidad de abrir el entrenamiento y accedí, sin problema”.

Es una costumbre, abundó, “preparar el juego toda la semana y el día anterior hacer unos detalles más, pero con este entrenamiento, terminamos el trabajo un día antes, para que la afición y la prensa no se dieran cuenta de algunas cosas”.

Y así pudo faltar.

Gerardo Martino no le tiene miedo a la gente

Gerardo Martino dijo que su ausencia en el entrenamiento de la Selección Mexicana no fue por temor a la gente.

“No tenía nada que hacer con los futbolistas, era mejor ver a Argentina que estar en la cancha. El hincha no quería verme a mí”, señaló en conferencia de prensa.

Explicó que no tiene temor a que lo abucheen. “No digo que no me quieran, atiendo a todos, firmo camisetas pero después vienen los jugadores y a mí me sacan la vuelta”.

No pensó que su ausencia diera para un escándalo: “No pensé que eso tendría que darse para un debate. A veces respirar es motivo de debate, y respirar lo seguiremos haciendo”.

Gerardo Martino Niega que haya campaña en su contra

Gerardo Martino, asimismo, mencionó que no piensa que haya campaña en su contra de parte de los medios o de la gente.

“Me siento feliz con ganas de ir a enfrentar el desafío. No hay ningún sentimiento de que haya alguien en mí contra. Lo que me ocupa es cómo estamos y siento que estamos bien”, indicó.

