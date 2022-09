Gerardo Martino le puso fin al tema de Carlos Vela y Chicharito Hernández como posibles refuerzos de la Selección Mexicana para el Mundial de Qatar 2022, confirmando que no serán convocados para el torneo.

Gerardo Martino habló en conferencia de prensa este martes 20 de septiembre previo al duelo de la Selección Mexicana en contra de la Selección de Perú el próximo sábado 24.

El estratega argentino declaró que ni Carlos Vela ni Chicharito Hernández formarán parte de la lista final que presentará el Tri para el Mundial de Qatar 2022.

“En el caso de Carlos Vela, me comunicó hace tres años y medio que no quería ser llamado a la Selección y así se ha mantenido. En cuanto a Chicharito, me he decidido por otros delanteros ” sentenció.

A pesar del momento de los atacantes del LAFC y el LA Galaxy , el ‘Tata’ ha tomado una decisión que será cuestionada si los resultados no le favorecen, o bien; aplaudida por ello.

Selección Mexicana: Gerardo Martino nunca pudo perdonar a Carlos Vela y Chicharito Hernández

Tras las declaraciones de Gerardo Martino donde confirma la inasistencia de Carlos Vela y Chicharito Hernández a Qatar 2022, queda claro que el técnico de 59 años de edad jamás pudo perdonarlos.

El pleito entre el Tata, los futbolistas del LAFC y el LA Galaxy partió en su momento el vestidor de México, aunque parece que la decisión de no llevarlos a la Copa del Mundo es respaldada por todos.

Vela y Hernández suman 26 goles juntos en lo que va de la temporada en la MLS, los mismos que registra la dupla entre Henry Martín y Santiago Giménez.

Vela y CH14 durante un partido con el Tri (Mexsport)

Selección Mexicana: Siguiente partido

Selección Mexicana vs Selección de Perú

Sábado 24 de septiembre a las 20:00 hrs.

Rose Bowl

