La internacional mexicana Charlyn Corral, afirma que en la FMF la tienen marcada por honesta, pero quiere ayudar al proceso de la Selección Mexicana Femenil.

Charlyn Corral, delantera del CF Pachuca, aseguró que la fama que le han hecho de conflictiva, la ha alejado de las Selecciones Nacionales desde el 2019.

La delantera Charlyn Corral mencionó en entrevista a ESPN, que todo lo que han dicho a su alrededor, la ha perjudicado, pero eso no quiere decir que no desee ayudar al equipo mexicano.

La Selección Mexicana Femenil fue eliminada en la primera ronda del Campeonato W de la Concacaf, sin anotar un solo gol y perdiendo sus tres juegos, ante Jamaica, Haití y los Estados Unidos .

Charlyn Corral dijo que vio desde lejos y con dolor lo que sucedió en el equipo.

“Sabía que podía ayudar en ese torneo. Tuve un buen campeonato con el Pachuca (donde fue subcampeona de goleo), y no digo que puedo ayudar jugando, sino desde fuera de la cancha también”, comentó.

Para Charlyn Corral, “la experiencia que uno ha adquirido, te hace que puedas ayudar desde la misma banca, pero no me dejaron”.

Charlyn Corral. (Omar Martinez / Mexsport)

Charlyn Corral quiere ayudar a la Selección Mexicana

Charlyn Corral reconoce que ha estado borrada de la Selección Mexicana Femenil desde el 2019.

En el proceso de Mónica Vergara no ha sido tomada en cuenta ni un solo minuto, y la delantera del CF Pachuca, sabe que es por la fama de conflictiva que tiene.

“Nunca me he achicado ante nadie. Siempre he sido directa y honesta, y no he faltado el respeto a nadie”, mencionó la goleadora de 32 años de edad.

Los conflictos de Chalyn Corral con la Selección Femenil comenzaron en la era de Leonardo Cuéllar y continuaron con los técnicos que llegaron después de él.

“Sólo he hablado de cosas, que creo se debían cambiar en su momento. En la cancha nunca he dado un balón por perdido o he quiero sobresalir encima del equipo. Hablo y hablo fuerte pero es por el bien de todas mis compañeras”, enfatizó.

A pesar de todo esto, “quiero volver a la Selección, quiero ayudar, no estoy peleada con nadie. Creo que soy buena líder. Quiero ayudar para el Mundial del 2027 y quiero jugarlo”.

Mónica Vergara (Jorge Martinez / Jorge Martinez)

Charlyn Corral en la Selección Mexicana Femenil

Charlyn Corral tiene un largo recorrido en las diferentes selecciones mexicanas, además de clubes en Estados Unidos y Europa, como el Levante UD y el Atlético de Madrid en España.

Su andar comenzó en el 2008 con la Sub 17, después se fue a la Sub 23 y en el 2011 fue llamado en definitiva a la Mayor.

Con la Selección Mexicana Femenil ha marcado 35 goles en 68 partidos y ha jugado dos Copas del Mundo.

