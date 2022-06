La Selección Mexicana Femenil encarará el Premundial de la Concacaf sin Charlyn Corral, pero aseguran que no hay conflicto con ella.

Con la presencia de Mónica Vergara, directora técnica de la Selección Mexicana Femenil y Yon de Luisa, presidente de la Federación Mexicana de Futbol , se presentó el Premundial Femenil de la Concacaf.

En este torneo, se darán cuatro boletos al Mundial Femenino de Australia y Nueva Zelanda del 2023 y dos a los Juegos Olímpicos de París 2024 .

Pero en la lista de convocados, no aparece Charlyn Corral, histórica goleadora mexicana, que tuvo un buen torneo con el Club de Futbol Pachuca, peleando por el título de goleo y el campeonato.

¿Por qué Charlyn Corral no es llamada a la Selección?

La Selección Mexicana Femenil competirá en el campeonato de la Concacaf por boletos a la Copa del Mundo 2023 y a los Juegos Olímpicos 2024. Y no ha llamado a Charlyn Corral.

La entrenadora Mónica Vergara, explicó sobre la ausencia de Charlyn Corral.

“Charlyn Corral no es llamada por la competencia. Me da mucho gusto que haya tenido un buen año, al fin las lesiones le han dejado, pero las llamadas no solo tienen estos meses siendo muy constantes, sino cinco años compitiendo a gran nivel”, explicó.

Y refrendó: “No hay ningún tema de conflicto. La competencia que están haciendo las jugadoras es muy fuerte. Esa es la única cuestión”.

El futbol femenil ha crecido: “Las que no vieron en la lista de 60 jugadores que se dio a Concacaf, no están contempladas. No hay ningún veto ni conflicto. Han sido divinos problemas, porque esta ha sido una generación extraordinaria”.

Reiteró Mónica Vergara, que lo primero es el equipo, no una jugadora: “Cuando priorizas un modelo de juego, cuando tienes jugadoras que compiten tan fuerte, pues las que están convocadas son las que considero le vienen mejor a la Selección”.

¿Cómo se jugará el Premundial Femenil de la Concacaf?

El Premundial Femenil de la Concacaf se jugará por primera vez en Monterrey, Nuevo León. Las sedes serán el estadio Universitario y el de los Rayados de Monterrey.

Hay 8 equipos participantes divididos en dos grupos, entre ellos la Selección Mexicana Femenil. Los primeros dos de cada sector irán a las semifinales y habrán ganado el boleto al Mundial.

El campeón irá directamente a los Juegos Olímpicos de París 2024.

El segundo lugar jugará contra el tercero, por la segunda plaza a los Juegos del 2024.

Yon de Luisa, presidente de la Federaciòn Mexicana de Futbol, mencionó que tiene toda la confianza en que el equipo mexicano, consiga los boletos para las dos justas.

