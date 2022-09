Chicharito Hernández será una de las grandes ausencias de la Selección Mexicana para encarar el Mundial de Qatar 2022 el próximo mes de noviembre, sin embargo, eso no le ha impedido hablar sobre la actualidad del equipo.

Chicharito Hernández reventó a todos en la Selección Mexicana, incluso los aficionados fueron parte de los señalamientos del atacante del LA Galaxy previo al Mundial de Qatar 2022.

El máximo goleador del Tri, culpó a los jugadores, directivos, prensa y aficionados de no trabajar en conjunto para conseguir el tan anhelado quinto partido en la justa mundialista.

“ El quinto partido debe ser un merecimiento de todo el país , la responsabilidad también es de la prensa, directivos y muchísima gente por la que no se llega al quinto partido. Es un trabajo en el que juega México , no juegan once, juega todo México” sentenció.

Hernández ha disputado 30 partidos en la temporada 2022 de la MLS, misma en la que ha marcado 17 tantos vistiendo los colores del LA Galaxy.

Selección Mexicana: ¿Mundial de Qatar 2022 era el último de Chicharito Hernández?

Chicharito Hernández habría perdido la última oportunidad de disputar un mundial al no ser convocado por la Selección Mexicana de Gerardo Martino para Qatar 2022.

Actualmente, el atacante con más goles en la historia del Tri tiene 34 años de edad, por lo que pensar en su participación para la Copa del Mundo de 2026 , es prácticamente ‘imposible’.

No porque las capacidades de Hernández no le permitar competir, sino porque detrás de él viene una generación de delanteros que ha demostrado su valía, como el caso de Santiago Giménez.

Chicharito jugó 12 partidos en tres ediciones diferentes de la justa mundialista, en los cuales dejó un registro de 4 goles totales vistiendo la camiseta de México.

Chicharito Hernández: Estadísticas con la Selección Mexicana

Partidos jugados: 109

Goles: 52

Asistencias: 13

