Santiago Giménez se encuentra brillando en Europa con el Feyenoord y espera no regresar a la Liga MX en muchos años, aunque cuando lo haga definitivamente no será con el Club América.

En pregunta expresa en entrevista con Werevertumorro, Santiago Giménez, canterano de Cruz Azul, descartó por completo que algún día juegue para el Club América.

“A lo mejor después llegas al América, o no sé”, dijo Werevertumorro, a lo que el Bebote respondió con un rotundo: “No, no, no. Eso sí nunca, nunca, nunca”.

Entre risas, ambos recordaron los casos de Jonathan ‘Cabecita’ Rodríguez y Agustín Marchesín, jugadores que en alguna ocasión le cerraron la puerta a las Águilas y al final terminaron vestidos de azulcremas.

Santiago Giménez habla de la diferencia entre el futbol de México y Países Bajos

Santiago Giménez también fue cuestionado sobre la diferencia que hay entre el futbol mexicano y el que se vive en los Países Bajos, donde ahora juega con el Feyenoord.

El exdelantero de Cruz Azul señaló que lo que más le sorprendió a su llegada es el fanatismo de la gente y aceptó que la intensidad es mayor que en la Liga MX.

“Futbolísticamente, sí es un nivel in poco superior a la Liga MX simplemente por la calidad de jugadores y por todo lo que rodea al futbol europeo, la Champions, Europa League”, dijo el Bebote.

“Los entrenamientos son mucho más intensos, son métodos diferentes que como jugador te tienes que acostumbrar rápido”, agregó el número 29 del equipo de Róterdam.

Santiago Giménez en el Feyenoord

Santiago Giménez cayó con el pie derecho en el Feyenoord, pues aunque no ha jugado una gran cantidad de minutos, casi siempre entra de cambio y responde.

En lo que va de la temporada, el Bebote ha jugado siete partidos con el equipo de Róterdam, en los que ha anotado cinco goles, tres en la Europa League y 2 en la Eredivisie, y una asistencia.

