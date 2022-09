La presencia del ‘Chicharito’ Hernández en la Selección Mexicana sigue generando polémica, ahora es el beisbolista Julio Urías.

Julio Urías, lanzador de los Dodgers de los Ángeles, habló sobre la Selección Mexicana y mostró estar a favor de la convocatoria del Chicharito Hernández.

El ‘Chulichi’ fue cuestionado sobre los jugadores que juegan con México y dijo que le gustaría ver al Chicharito.

“Son cosas que a mí no me corresponden, pero obviamente me gustaría verlo a él y a otros que sabemos no van a ser parte”, expresó Urías para TUDN.

Aunque sin dudarlo expresó su reconocimiento a Javier Hernández por la carrera que ha construido en México, Europa y ahora en Estados Unidos.

“Esté o no esté, mis mejores deseos siempre van a estar ahí, le deseo lo mejor, es un tremendo jugador”, afirmó.

Javier Hernández no ha sido convocado a la Selección Mexicana desde septiembre de 2019, debido a una indisciplina dentro del equipo.

Y aunque Gerardo Martino y Chicharito ya hablaron al respecto, no fue suficiente para que el argentino llamara de nueva cuenta al actual jugador del LA Galaxy.

Julio Urías le desea suerte a la Selección Mexicana en Qatar 2022

Faltan 56 días para la Copa del Mundo de Qatar 2022 y pese a la dudas que genera la Selección Mexicana, Julio Urías confía en que harán un buen papel.

Urías les mandó un mensaje al equipo dirigido por Gerardo Martino.

“Les deseo lo mejor de corazón, hay que dar lo mejor en el campo, saben que tienen el apoyo de todo un país que está con ellos día y noche”, comentó el ‘Culichi’ a TUDN.

Julio Urías se ha convertido en un beisbolista histórico para México en la MLB y les compartió un consejo.

“No todos los días se tiene la oportunidad de ir a un Mundial y estamos con ellos”.

