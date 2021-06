Buenas noticias para la Selección de futbol de México, sobre todo para Gerardo Martino, pues es probable que pronto pueda contar con Rogelio Funes Mori.

De acuerdo a información de Marca Claro, Funes Mori, delantero de Rayados, recibirá su naturalización en los próximos días, por lo que ya podrá ser elegible por el ‘Tata’.

El jugador argentino comenzó el proceso de naturalización en 2019, por lo que debió haber concluido en 2020; sin embargo, la pandemia del coronavirus lo evitó.

Fue hasta este 2021 cuando el proceso se reanudó y sería en los próximos días cuando recibiría los papeles que le permitirían jugar con el Tri.

La posible convocatoria de Rogelio Funes Mori con la Selección de futbol de México ha sido tema de conversación en los últimos meses, sobre todo en forma de pregunta para el ‘Tata’.

Una de las últimas veces que el DT de México fue cuestionado al respecto, señaló que, por el momento, era inútil considerar a Funes Mori, dado que no era legalmente posible.

“Hoy no dedico tiempo sobre Funes Mori. Es un excelente futbolista, lo que estoy diciendo es que no puedo gastar tiempo en un futbolista que no tiene condiciones legales para jugar con la Selección. Es una pérdida de tiempo”

Gerardo 'Tata' Martino. DT Selección Mexicana