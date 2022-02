Gerardo Martino, DT de la Selección de futbol de México, asegura que ganarle a Panamá ayudó a recuperar confianza . El triunfo fue por marcador de 1-0 mediante un polémico penalti.

Con la victoria por 1-0, la Selección de futbol de México se afianzó en el tercer lugar de la eliminatoria rumbo a la Copa Mundial de Futbol de Qatar 2022, con 21 puntos , dejando a Panamá a cuatro de distancia, con 17.

“El triunfo es bienvenido por lo que significa estar en la recta final de la eliminatoria, nos acerca a una nueva Copa del Mundo. Este triunfo ayuda a retomar confianza para el grupo de futbolistas, para poder jugar con menos tensión”, dijo.

Gerardo Martino ndicó que la confianza de los futbolistas no está en duda de nadie: “No hay que recuperar al grupo, hay que recuperar el futbol para tener aspiraciones en la Fecha FIFA de marzo y en lo que resta del año”.

Su cuerpo técnico, no perdió la fe en que el resultado positivo llegaría: “Un cuerpo técnico no se maneja de juego a juego, no pierde la confianza de un juego a otro. Un cuerpo técnico no puede manejarse de esa manera”.

El Tata Martino (Fotografía Cortesía / Fotografía Cortesía/Cuartoscuro)

Preguntas puntuales a Gerardo Martino

Cuando se le preguntó a Gerardo Martino el por qué Héctor Herrera jugó todos los partidos , y no se le dio minutos a otros europeos, como Johan Vásquez y Erick Gutiérrez, dio respuestas cortas, pero contundentes:

“Héctor Herrera es el mejor futbolista que tiene México y los centrales que pusimos hoy, fueron los dos mejores jugadores del partido”.

De la aparición de los jóvenes en la Selección de futbol de México como Diego Lainez, Julián Araujo y Gerardo Arteaga , dijo que destacaron, porque el resultado llegó.

“En todo este tiempo hemos intentado encontrar un plantel, no sólo un equipo. Se pudo observar mucho más, porque los cambios fueron el revulsivo, y hoy aparecieron más jugadores y fueron revulsivo”, aseveró.

A la Selección de futbol de méxico le quedan tres partidos por disputar en la eliminatoria mundialista de la Concacaf.