Paco Chacón y Marco Rodríguez se pelean por el penalti a favor de la Selección de futbol de México, que apenas le ganó a su similar de Panamá por marcador de 1-0.

Dos exárbitros, Marco Antonio Rodríguez, quien trabaja para Televisa , y Paco Chacón, quien labora para TV Azteca , se trenzaron en una batalla en Twitter.

Esto por sus opiniones sobre el penalti que le dio el triunfo a la Selección de Futbol de México sobre la Selección de Futbol de Panamá.

El partido entre México y Panamá se decidió por un polémico penalti sobre el atacante mexicano Diego Lainez, que fue marcado por Raúl Jiménez.

Esto desató una serie de opiniones entre los exárbitros, que sacaron a relucir que en los tiempos en que fueron compañeros en la Comisión de Arbitraje, no se llevaban nada bien.

Selección de futbol de México (Adrian Macias / Adrian Macias)

La pelea entre Pacho Chacón y Marco Antonio Rodríguez

Todo inició con el Twitter de Francisco Chacón, analista arbitral en TV Azteca.

Francisco Chacón: “Min 78. Penal inexistente a favor de México”.

Marco Antonio Rodríguez, reviró y se fue más al tema personal: “¿Quieres ver a México fuera del mundial? No me extraña de ti y tu proceder fuera del campo de juego y dentro. Yo si te conozco. No manipules a la gente”.

Francisco Chacón le llamó “ cuida chambas ” a Marco Antonio Rodríguez, además le recordó su agrio paso como DT.

“Yo te conozco más a ti, eres un cuida chambas, ese es el problema cuando no sabes hacer otra cosa, porque como entrenador fuiste un fiasco, no te creas, eres el único entrenador invicto en Europa. P.D. Claro que quiero ver a México en el mundial, besos”, le dijo.

Francisco Chacón. (Jorge Martinez / Mexsport)

Marco Rodríguez, se fue de nueva cuenta, contra Paco Chacón, asegurando que sus besos seguían igual de agrios que siempre.

“Recibo tus besos con agrado, siguen siendo agrios como siempre. Me gustaría leer un argumento tuyo relacionado con el tema arbitral. Por supuesto sigo invicto y seguiré invicto pero no fue por transa, mentiroso, manipulador ni traicionero...”, concluyó.

Para rematar, Marco Antonio Rodríguez, se recargó con Edgardo Codesal, quien en su momento fue dirigente de los árbitros en México.

“Uno de los grandes instructores del mundo, mentor de una generación ganadora del arbitraje, mundialista y el único árbitro mexicano que ha dirigido final de copa del mundo Edgardo Codesal el sí sabe. Nunca aprendiste nada, tu proceder en el arbitraje fue una falacia”.

Lo que se relevó es que Francisco Chacón y Marco Antonio Rodríguez, simplemente no se quieren.