México.- Hugo Sánchez estalló en contra de Gerardo Martino, al grado que consideró que el DT debería renunciar a la Selección de futbol de México.

¿La razón? El enojo de Hugo Sánchez se debe al fracaso que la Selección de futbol de México, dirigida por Gerardo Martino, consumó en la Copa Oro 2021.

Fue en Futbol Picante, programa de ESPN, donde Sánchez Márquez afirmó que el argentino debería sentir vergüenza tras el papelón de la Selección de futbol de México.

Además, Hugo Sánchez criticó duramente el llamado de Rogelio Funes Mori, argentino que recién se nacionalizó mexicano.

“Le tiene que dar vergüenza y debe debería de presentar su renuncia y decir ‘pues no, no estoy capacitado para dirigir a la selección mexicana’, por lo que pasó con él y con Funes Mori, que no funcionó traer a Funes Mori y debería de presentar la renuncia”

Asimismo, Hugo Sánchez, considerado el mejor futbolista mexicano de la historia, calificó como una “tristeza” perder ante el “equipo B de Estados Unidos” en la Copa Oro 2021.

Incluso dijo que le había “jodido” el resultado debido a que la Selección de futbol de México no pudo vencer a un equipo falto de estrellas.

“Ha sido un fracaso importante…, nos faltó fuerza, se fueron motivando más, pero lo fuerte es que es un equipo ‘B’, eso es lo más triste. Para mí lo que más me jode es que no teniendo, Estados Unidos, a todos sus jugadores importantes que tiene jugando en Europa, resulta que nos ha ganado la Copa de Oro”

De igual modo, Hugo Sánchez aprovechó su discurso contra Gerardo Martino para quejarse por enésima vez del trato que recibió durante su proceso como DT de la Selección de futbol de México.

“Si no me respetaron a mí, que soy mexicano y soy lo que soy en el futbol mexicano, por qué sí a los extranjeros y los mexicanos no. Ya está bien Me querían borrar del mapa, pero bueno. Vivan los extranjeros y no nos apoyamos los mexicanos y ahí está la muestra una vez más”.

Hugo Sánchez