Los pecados de Santiago Solari con el Club America han desatado incontables críticas contra el entrenador y el plantel.

Máxime porque, actualmente, las Águilas marchan en penúltimo lugar de la tabla general con apenas cinco puntos .

Han sido pocos, pero graves los puntos en los que Santiago Solari se ha equivocado en la dirección técnica americanista, por lo que aquí hacemos un listado de los peores pecados del “Indiecito”.

Club América es probablemente el mejor equipo en fase regular de todo el 2021.

Pues en su primer año, las Águilas de Santiago Solari sumaron 73 puntos en dos torneos , siendo el conjunto más arrollador de la Liga MX.

Tras estos impresionantes números, la expectativas en Liguilla eran muy altas.

Sin embargo, el Club América fue eliminado en cuartos de final frente a Pachuca y Pumas, ésta última por goleada en el Estadio Azteca.

En el presente torneo, Club América ha estado muy alejado a lo que fue el año pasado, ya que en siete jornadas, el conjunto de Coapa sólo suma una victoria, dos empates y cuatro derrotas .

Ante esta situación, Santiago Solari ha sido frecuentemente cuestionado por el crítico momento que viven las Águilas.

Pero el estratega argentino no ha querido responder frontalmente y justifica la crisis recordando lo que fue el año pasado.

La capacidad en el banquillo de Santiago Solari no está en duda.

Incluso logró dirigir al que probablemente sea el equipo con más exigencia a nivel mundial: el Real Madrid, incluso, llegando a ganar el Mundial de Clubes .

No obstante, la inexperiencia y poco conocimiento de Santiago Solari hacia el sistema de competencia del futbol mexicano ha sido ya exhibido en varias ocasiones.

“Si has hecho un gran torneo y has salido súper líder, luego tienes que volver a ganar un torneo diferente para alzar el campeonato, no vale el campeonato en sí como en La Liga de España, te vale para la estadística, pero no para levantar el trofeo”.

Santiago Solari