La presentación de Santiago Giménez con el Feyenoord superó a la de Diego Lainez con el Sporting Club de Braga con un mayor número de reacciones en las redes sociales.

Diego Lainez y Santiago Giménez fueron presentados este viernes 29 de abril a través de redes sociales como los nuevos refuerzos del Sporting Club de Braga y del Feyenoord respectivamente.

Por ello, las dos escuadras europeas publicaron un par de videos para anunciar la incorporación de los futbolistas de la Selección Mexicana en cada uno de sus perfiles correspondientes.

A pesar de que los aficionados mexicanos se hicieron presentes en la caja de comentarios de ambas publicaciones, el ‘Chaquito’ terminó venciendo a Lainez en el número de interacciones de su presentación.

El ex delantero de Cruz Azul lleva más de 21 mil likes en Twitter y un poco más de 721 comentarios, mientras que el ex mediocampista del Real Betis suma hasta el momento 10 mil me gusta y 342 comentarios.

Santiago Giménez y Diego Lainez en búsqueda de consolidarse en Europa

Santiago Giménez y Diego Lainez, parten hacia los nuevos destinos dentro de su carrera en el futbol profesional con la misión de consolidarse en Europa.

El ‘Chaquito’ Giménez dejó a Cruz Azul habiendo terminado con la sequía de más de 20 años sin campeonato, y como el máximo anotador de goles en la Liga MX.

Por otro lado, Lainez parte del Real Betis sin haber tenido el protagonismo que hubiese querido, pero con una oportunidad para recuperar confianza y nivel de cara al Mundial de Qatar 2022.

La proyección de ambos futbolistas es enorme, los dos tienen las cualidades necesarias para convertirse en referentes en sus respectivas ligas y así, aspirar a llegar a clubes de mayor renombre con el paso del tiempo.

Diego Lainez (Robin Alam / Robin Alam)

Santiago Giménez y Diego Lainez: Estadísticas de su carrera

Santiago Giménez

Partidos jugados: 103

Goles: 21

Asistencias: 10

Diego Lainez

Partidos jugados: 152

Goles: 13

Asistencias: 34

