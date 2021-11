Guillermo Ochoa fue nominado por la Federación Internacional de Historia y Estadísticas de Futbol, la IFFHS, al mejor portero del mundo en este 2021 por sus destacadas actuaciones.

El arquero del Club América y de la Selección de futbol de México es el único portero mexicano y de la Liga MX que aparece en la lista de nominados para ganar el premio.

El cuadro de Coapa no dudó en destacar el reconocimiento para su portero y capitán, quien ha tenido grandes actuaciones a lo largo del año, con su club y con el combinado nacional.

“Nuestro Guillermo Ochoa, nominado por la #IFFHS como mejor portero del mundo en el 2021 y el único portero mexicano y de la Liga MX en la terna”, indicó el Club América.

Y es que el portero mexicano casi no ha descansado en lo que va del año, entre sus participaciones en el Club América y con la Selección de futbol de México.

Memo Ochoa ha sido vital para que el equipo azulcrema haya sido uno de los mejores equipos de la Liga MX en el torneo pasado y en el actual.

Mientras que con la Selección de futbol de México fue clave para la obtención de la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio, además de que es titular indiscutible en el cuadro mayor.

En entrevista para TUDN en agosto pasado, Ochoa reconoció que le gustaría tomarse un descanso después de actividad; sin embargo, señaló que no es el momento.

“Estoy motivado, quizá por ahí unos días de descanso me caerían bien, pero no, mi cabeza está en estar bien con América, en jugar, estar al cien con la selección porque se viene la Eliminatoria, calificar al Mundial y prepararnos para Qatar, no va a ser por supuesto fácil, pero tenemos un gran equipo, un gran grupo y me motivan esos partidos que se vienen que podemos sacar grandes resultados”

Guillermo Ochoa