La pelea de David Faitelson vs Rafael Puente Jr está en boca de todos; Ruso Zamogilny no se quedó con las ganas de meterse al pleito y dio su opinión respecto a lo acontecido en la mesa de debate de Línea de 4.

Ruso Zamogilny fue un espectador más de la polémica pelea entre David Faitelson y Rafael Puente Jr. A la distancia, el exjugador y actual comentarista de TUDN, no tuvo empacho en dar su opinión.

Las declaraciones de Jorge Daniel Zamogilny, el famoso Ruso, le echan leña al fuego que sigue sin cesar, pues dentro de la empresa, fuera de ella, en otros espacios deportivos y hasta en redes sociales ha sido uno de los temas de conversación más sonados durante la semana.

David Faitelson ya se disculpó con Rafael Puente Jr vía X, misma red en la que Ruso Zamogilny conversó con la afición y de paso, le entró a la famosa pelea.

¿Qué dijo Ruso Zamogilny sobre la pelea entre David Faitelson y Rafael Puente Jr?

Con un toque de ironía, Ruso Zamogilny compartió el video de la polémica pelea entre David Faitelson contra Rafael Puente Jr. “Qué bueno que me mandaron al Azteca a cubrir el América vs Pachuca”, escribió el exjugador en referencia a que no estuvo presente en la mesa de análisis de Línea de 4.

Uno de los usuarios le comentó que “el vestidor estaba roto” y Ruso Zamogilny asumió que se trataba del interior de TUDN y comentó que fue “lamentable” lo que sucedió durante el programa en vivo de Línea de 4.

“Lamentablemente son cosas que no deben suceder en una mesa de debate de futbol. Desde que surgió Línea de 4 mayormente es un programa donde se habla del juego, es nuestro gran distintivo y donde las discusiones personales no deberían tener cabida”, escribió el exjugador y actual comentarista de TUDN.

Ruso Zamogilny sobre la pelea entre David Faitelson y Rafael Puente Jr. (CAPTURA DE PANTALLA.)

Ruso Zamogilny le manda un “recadito” a David Faitelson

Ruso Zamogilny aprovechó la popularidad de la reciente pelea entre David Faitelson y Rafael Puente Jr, se subió a la tendencia y hasta le mandó un “recadito” al fichaje de TUDN.

Ruso Zamogilny defendió a su gremio y aseguró que es muy fácil hablar cuando no se ha estado en una cancha, situación por la que pasa David Faitelson, quien pese a no ser jugador ni director técnico tachó de “entrenador fracasado” a Rafael Puente Jr.

“Parece fácil desde afuera, sobre todo para aquellos que nunca pisaron una cancha (aunque se enojen)”, escribió Ruso Zamogilny como respuesta a un usuario que le dijo, irónicamente: “además cabe recordar que ascender a Lobos BUAP no es cualquier cosa”.