En el programa de TUDN en vivo, David Faitelson se prendió y protagonizó la pelea del momento, cuando el periodista le dijo a Rafael Puente Jr que era un entrenador fracasado.

Esto no salió de la nada pues Rafael Puente Jr dijo algo que desprestigió la carrera periodística de David Faitelson y ahí fue cuando la discusión se convirtió en pelea y se hicieron de palabras.

“En el afán de construir una polémica no estás convencido de lo que dices, eso me lo dicen los hechos de tu carrera” dijo Rafael Puente Jr.

“Me estas faltando al respeto, dices que es estéril todo lo que yo hago, y ¿Quién lo dice? un pinche entrenador fracasado, yo soy un periodista y me debes respeto” le respondió David Faitelson.

¿Qué le respondió Rafael Puente Jr a David Faitelson?

David Faitelson le llamó “entrenador fracasado” a Rafael Puente Jr en el programa de TUDN en vivo pues el periodista deportivo se ofendió cuando le dijo que su carrera se basaba en crear polémicas.

Rafael Puente Jr encaró a David Faitelson pues aceptó que había sido un mal entrenador pero que al menos tenía los pantalones para decir las cosas de frente y que le faltaba congruencia.

“Sí, no sirvo como entrenador. Pero te lo dije el otro día y lo repito, hay una palabra que en tu vida te has encargado de llevar a cabo y que yo la he llevado a cabo toda mi vida. Fracasado o no fracasado, me da igual. Congruencia, en tu diccionario no existe esa palabra” respondió Rafael Puente Jr.

“Pues tú tienes mucha congruencia, todo lo que has hecho tiene mucha congruencia, has tenido éxito en todos tus rubros” dijo sarcásticamente David Faitelson.

¿Quién es Rafael Puente Jr?

Rafael Puente del Río nació el 31 de enero de 1979 en la Ciudad de México. Tiene 45 años y es un director técnico, exfutbolista, comentarista deportivo y actor mexicano.

En 2002 debutó como actor en Televisa en la telenovela Código Postal y en Palabra de Mujer. Después su carrera cambió de rumbo y se convirtió en futbolista.

Rafael Puente del Río debutó en 2003 con el Atlante FC y en el Club Necaxa donde solo jugó como profesional por tres años.

Y en 2012, debutó como entrenador con los Lobos de la BUAP, después con el Club Querétaro, Altas FC y Club Pumas, quién lo terminó despidiendo en 2013.

En mayo de 2014, llegó como director deportivo al Club Chivas y ese mismo año fue destituido de su cargo debido a los malos resultados y finalmente, en 2015 se volvió comentarista.