Rubens Sambueza llegaría al Atlético de San Luis; ya se despidió de Toluca y todos están a la espera de que se confirme su traspaso.

El jugador de 37 años sonaba para que llegara al Club Universidad Nacional o a Tijuana pero finalmente, de acuerdo con ESPN, San Luis será su destino final.

El Atlético de San Luis será el séptimo equipo de la Liga MX por el cual militará. Empezó en Pumas desde su llegada a México, para luego ir a Estudiantes Tecos, Club América, Toluca, León, Pachuca y ahora finalmente llegaría al Atlético de San Luis.

Rubens es muy querido en el cuadro azulcrema y por ello, los fanáticos pedían que fuera el próximo refuerzo para el torneo que se avecina.

Rubens Sambueza se despidió de Club Toluca

Rubens Sambueza aprovechó las redes sociales para despedirse de los Diablos Rojos, luego de no haber tenido el mejor torneo. El jugador dejó emotivo mensaje y agradeció al equipo.

“Hoy me toca despedirme del club!! Solo me queda agradecerles a todos mis compañeros y directivos por este tiempo compartido”.

”Siempre me entregue al máximo y di lo mejor de mi. Agradecer a todos los trabajadores de la institución por el respeto.Y por supuesto a toda la afición por el cariño de siempre Siempre estarán en mi corazón. Gracias Toluca”, se lee en su cuenta de Instagram.

Cabe recordar, que Rubens vivió dos etapas en Club Toluca, la primera en 2016 donde permaneció por dos años y nuevamente en 2020 se hizo oficial su regreso.

Rubens Sambueza afronta su primer torneo con Toluca (@univ_deportivo)

Rubens Sambueza y su hermano fueron víctimas de asalto en Colombia

Cabe recordar, que hace unas semanas, Rubens y su hermano fueron noticia, debido a que fueron despojados de sus pertenencias en Colombia, donde el jugador se encontraba de vacaciones.

Fue su hermano Fabián, quien dio a conocer su versión de los hechos y mencionó que les quitaron un reloj marca Rolex.

“Bajé la ventanilla para hablar con un amigo que nos ayudara con las maletas y sucedió esto. El guardia del edificio no se percató y no vio al ladrón, pero el señor del carro que grabó pudo haber hecho algo. Eso es un poquito doloroso porque la gente no se mete, no hace nada”.