Carlos Salcedo estrena su primer sencillo: “Hoy se va”

Carlos Salcedo estrena su nuevo sencillo: “Hoy se va” , el jugador de Tigres debutó oficialmente como cantante a lado de Chayín Rubio.

Hace algunas semanas, el futbolista había anunciado que se lanzaría al mundo de la música pero este viernes, a lado de un cantante de música regional mexicana, Chayín Rubio se estrenó el video con la canción llamada: “Hoy se va”.

Salcedo detalló para TUDN, que seguirá en la música y no será el único sencillo que saque pues al parecer es algo que realmente le apasiona.

“Hoy se va’ nació en un asado que tenía ahí, invité a Chayín y precisamente íbamos a hacer una canción antes de ‘Hoy se va’, iba a salir otra canción ya lo habíamos grabado. Seguimos con esto de la música, no creas que es ya me saqué la espinita y ya”.

Carlos Salcedo y la supuesta mala relación en Club Tigres

El zaguero ha sido blanco de críticas porque ya externó su deseo del salir del equipo de la UANL, además protagonizó un escándalo al pelearse con uno de sus compañeros durante un entrenamiento.

No obstante, el club no ha dicho nada sobre su salida e incluso Salcedo dejó claro que no le importan las críticas respecto a su lanzamiento como cantante.

“Tengo muchos amigos que se van a jugar golf, muchos amigos que juegan videojuegos y es lo mismo, yo me meto en un estudio, canto, vacilo con mis amistades. Obviamente sé cuál es mi primera función que es el futbol y eso es como un hobby. Siempre y cuando no descuide los tiempos de lo primordial que es mi carrera”, aseguró para TUDN.

Carlos Salcedo mencionó que siempre van a hablar de él, por eso prefiere disfrutar lo que hace e inspirar por medio de la música.

“Trato de inspirar porque sé que para bien o para mal se habla de mí ¿me entiendes?, pero es como una manera de decir críticas siempre va a haber, cosas buenas, cosas malas van a pasar… pero está en que no te dejes achicar por esto, por el qué dirán o me voy a quedar con las ganas. Si quiero hacer una canción la voy a hacer”.

Carlos Salcedo celebra un gol con Tigres (Jorge Martinez / MEXSPORT)

Carlos Salcedo pidió salir de Club Tigres

Salcedo ya dejó claro que quiere salir de Tigres, pero el equipo pediría poco más de 212 millones de pesos para que pudiera emprender una nueva aventura.

Uno de sus objetivos es llegar a la MLS o a Europa, por lo que ya estaría poniendo manos a la obra para lograrlo.