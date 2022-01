Ricardo Peláez sobre Uriel Antuna: “No todos los jugadores son para Chivas”; el director deportivo del Rebaño no se guardó nada contra el jugador.

Y es que Peláez respaldó el polémico mensaje que lanzó Amaury Vergara a través de su cuenta de Twitter de que no todos los jugadores eran para Chivas.

“No me dejarán mentir ustedes, la exigencia de Chivas, el entorno, la ciudad, el peso de la camiseta, el que no es fácil jugar en Chivas, todos lo hemos dicho. Va dirigiendo a eso, no cualquier jugador puede jugar en Chivas o soportar estos factores que hemos mencionado, esa sería mi respuesta, no veo mayor problema”, dijo para TUDN.

Ricardo Peláez no quiso hablar más sobre Uriel Antuna pues prefirió centrarse en su nuevo fichaje, Roberto Alvarado, quien llegó con muchas expectativas.

“No me gustaría, yo me considero con el derecho de hablar de un jugador que no está. Creo que él hizo su mejor esfuerzo, nosotros el mejor para traerlo y ahora entramos en negociación del cuál sí puedo hablar es de Roberto Alvarado y que esperamos muchísimo de él”.

Alexis Vega besa escudo de Club Chivas (Edgar Quintana / MEXSPORT)

Club Chivas en el Clausura 2022

El Rebaño empezó con el pie derecho en el Clausura 2022, pues golearon a Mazatlán FC en su debut, lo que causó alegrías en los aficionados quienes ya estaban molestos por la falta de refuerzos.

Y es que previo al encuentro, varios grupos convocaron a protestar contra Amaury Vergara pues no estaban conformes con sus manejos en el club.

La afición convocó a protestar en el Estadio Akron e incluso pidieron no entrar al partido para hacer notar su molestia.

No obstante, también hicieron el llamado, de usar el hashtag #fueraAmaury en redes sociales en caso de no poder asistir al recinto.

Amaury Vergara (Edgar Quintana / MEXSPORT)

Amaury Vergara y sus polémicas declaraciones

El dueño de Chivas, Amaury Vergara fue blanco de críticas por una indirecta que lanzó a través de su cuenta de Twitter.

Aunque fue respaldado por varios miembros de su equipo, el directivo no se escapó de muchos comentarios en redes sociales.

“Chivas es para todos los jugadores mexicanos, no todos los jugadores mexicanos son para Chivas”, escribió Amury quien no contrató a los refuerzos que se esperaban.