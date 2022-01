Orbelín Pineda entrena en día de descanso para el Celta de Vigo; ya quiere jugar y está en busca de ponerse en la mejor forma posible.

El ex futbolista celeste entrenó por separado, luego de que sus compañeros se encontraran descansando tras la derrota que sufrieron contra la Real Sociedad.

El Celta de Vigo mostró una fotografía a través de su cuenta de Twitter donde se le ven al mexicano en solitario corriendo alrededor de una cancha cubierta de neblina.

A Orbelín Pineda se le notan las ganas por dar buenos resultados en el cuadro español, mismo donde milita su compatriota, Néstor Araujo.

Orbelín Pineda y el mensaje de despedida a Cruz Azul

El ex jugador celeste mandó un mensaje a La Máquina luego de colocarse como un jugador importante en conseguir la novena copa luego de más de 20 años de sequía.

Orbelín Pienda agardeció a la afición por el tiempo que lo apoyaron y compartió una fotografía en la que viste la playera de Cruz Azul.

“Hace 3 años llegué con el sueño de ser campeón con Cruz Azul, di todo lo mejor de mi por la institución, su afición y gracias a Dios y a mis compañeros se logró el anhelado campeonato”.

Además mencionó que ahora perseguirá otro sueño en el viejo continente donde espera obtener buenos resultados de la mano de su nuevo equipo.

" Hoy me toca perseguir un nuevo sueño, nuevas metas y no me queda más que agradecer y decirles que los llevaré siempre en mi corazón. Gracias por siempre apoyarme en la buenas y en las malas y esto no es un adiós sino un hasta pronto. Gracias afición por su cariño, gracias Cruz Azul.Su amigo Orbelin”.

Orbelín Pineda ya es jugador del Celta de Vigo

Orbelín Pineda y su debut en el Celta de Vigo

Una de las razones por las que el jugador ha seguido entrenando, es porque espera que su debut se de muy pronto.