Amaury Vergara lanza indirecta: “No todos los jugadores son para Chivas”

Amaury Vergara lanza indirecta para quienes no quisieron jugar en el equipo:”No todos los jugadores son para Chivas”.

Club Chivas sólo ha contratado a Roberto Alvarado, y ha dejado ir a otros jugadores por falta de liquidez o convencimiento de su directiva.

Durante esta pretemporada, se habló que el Guadalajara ahora sí, iba por refuerzos de calidad, de peso, los suficientes para salir de la crisis deportiva en la que ha estado inmerso por varios años.

Pero a la hora de la verdad, pasan y pasan jugadores, se anuncian y anuncian contrataciones y en las Chivas nada, más allá de la firma de Roberto Alvarado, quien vino del Cruz Azul a cambio de Uriel Antuna y Alejandro Mayorga.

Mas no hay más, nadie llega o quiere llegar al Rebaño. Se habló de Luis Romo, y este se fue a Monterrey, igual que Rodolfo Pizarro. También se dijo que el trato con Sebastián Córdova estaba ya cerrado y el volante, ex de América, está en Tigres.

Ante esto, Amaury Vergara, dueño y presidente del Guadalajara, reaccionó no anunciando algún refuerzo, sino lanzando una indirecta muy directa, vía Twitter : “Chivas es para todos los jugadores mexicanos, no todos los jugadores mexicanos son para Chivas”.

¿Para quién fue la pedrada?

Córdova dijo que prefirió irse a Tigres, porque es “un equipo más grande que el Guadalajara”. Medios tapatíos han asegurado que el Rebaño ya había desistido en su contratación, cuando apareció la oferta norteña.

Sobre Pizarro se ha señalado que por más que lo intentó, Guadalajara no pudo llegarle al sueldo que gana el volante ofensivo, pero la verdadera razón se dice es que Amaury no le perdona al jugador, que en las épocas de Matías Almeyda , haya encabezado la protesta del equipo , por la falta de pagos de diversos premios.

A dos días del inicio del torneo y cinco del debut de las Chivas, en casa, recibiendo al Mazatlán, se mantiene la esperanza de fichar a gente como Jürgen Damm, quien juega en el Atlanta United de la MLS.

Así también, Eduardo “Chofis” López, quien estuvo en la MLS, en el San Jose Earthquakes, y que fue “expulsado” del equipo hace algunos torneos, debido a reiteradas indisciplinas.

Afición de Chivas (Mexsport)

Reacción de la afición de Club Chivas

La afición tapatía no reaccionó nada bien ante estos dichos del empresario, calificándolo de no querer invertir en el equipo, o no tener capacidad para administrar a éste:

“Solo lo más baratito entra en Chivas, segun tu criterio. Bueno, elegiste un técnico de cuarta”, se lee enTwitter.

@Amauryvz @PUMAmexico Amaury eres el peor dueño en la historia de Chivas! Ten un poco de dignidad y vende el equipo! Estás destruyendo la gran historia de este club.!!!!! pic.twitter.com/t9Pt7HBOBz — Rafael (@rafachivas1) January 4, 2022

@Raul_Orvananos: “Esa frase es más engañosa que el 2-0. Mejor digan que no quieren invertir un peso en el equipo y ya”.

Lo que más se le reclama a Vergara, es que en los últimos años han llegado al equipo jugadores que en el nombre, no merecían llegar al equipo, y lo han demostrado por la poca satisfacción que le ha dejado a la gente.

“O sea que Pizarro, Romo, Charly, el Mudo Aguirre, Sebastián Cordova, Navarro, Chapo Montes, Fabián, Vela, Chicharito, Mayorga o Van Rankin no son para Chivas; pero, Zaldivar, Ponce, Toño (antes de salir), Torres, Molina, Peralta, Carlos Cisneros y Huerta si lo son?? Jajajajaja “, escribió @AldoAlejandroMR.