El director técnico de Juárez FC, Ricardo Ferretti, estaría decepcionado de su auxiliar técnico , Rafa Puente Jr.

Y es que según el Francotirador , columnista de Récord, y el periodista Luis Castillo , Rafa Puente Jr. ha tenido actitudes que no van con el estilo de Ricardo Ferretti.

Las citadas fuentes comunicaron que el ex entrenador de Lobos BUAP, Atlas FC, entre otros, ha estado conviviendo de manera exagerada con dirigentes de otros equipos cuando estos enfrentan al FC Juárez.

A Rafael Puente del Río se le vio platicando de manera airada con gente del Club Puebla, Club León y Club Tigres , dejando un poco descuidadas sus labores como auxiliar técnico del equipo fronterizo.

Ante esta situación polémica en FC Juárez, los dirigentes del club ya estarían en busca de uno o hasta dos auxiliares técnicos que puedan colaborar de la manera correcta y ayudar a Ricardo Ferretti.

Uno de los favoritos del Tuca siempre las mismas fuentes, es Joaquín del Olmo, quien tendría que dejar su puesto como director deportivo del club para sumarse al cuerpo técnico del Tuca.

Lo que sucede entre Rafael Puente Jr. y Ricardo Ferretti no representa la primera polémica que vive Del Río en su trayectoria en nuestro balompié, pues en una ocasión, se echó a toda la prensa deportiva encima .

El 12 de febrero del 2020 , cuando Puente dirigía al Atlas FC , se le señaló de criticar y menospreciar la labor de los periodistas deportivos, pues aseguró que el periodista vive en una zona de confort.

“Me dedico a esto porque me apasiona, es un sueño hecho realidad y la presión como tal no la siento. El día que me sienta presionado prefiero dedicarme a lo que ustedes (reporteros) se dedican, es algo que conozco, que respeto mucho, pero no me dejarán mentir que te provee una zona de confort con mínimo riesgo porque no hay riesgo en lo que hacen”.

Rafael Puente Jr.