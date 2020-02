Rafael Puente del Río afirmó que los periodistas mexicanos viven en una zona de confort.



México.- Las desafortunadas declaraciones de Rafael Puente del Río siguen generando reacciones en el medio periodístico; ahora fue el siempre polémico Carlos Albert quien estalló contra el joven técnico del Atlas.

Y es que al experimentado comunicador le caló hondo que el DT haya minimizado al periodismo mexicano tras afirmar que aquellos que lo ejercen viven en una zona de confort. Por ello, Albert Llorente calificó de “mamón” a Puente Jr. y también aseveró que lo dicho por éste es una “pendejada”, todo esto en el programa Reacción en Cadena.

“A mí me han corrido de tres lugares porque no me he sentado en mi zona de confort a decir pendejadas, sino la verdad… Rafita intentó ser actor y no lo fue, después jugador y tampoco pudo. Entonces él sí se sentó en esa zona. Me molesta que salga con esta pendejada. El periodismo es mucho más serio que salir maquillado a decir pendejadas… Por eso tu actitud mamona ofende al periodismo”.

Carlos Albert

Asimismo, Carlos Albert remató diciendo que Rafael Puente Jr. no ha podido ser bueno en nada de lo que ha hecho y haciendo énfasis en que el “periodismo en una profesión sagrada” .

Oigan, amigos periodistas deportivos, caló lo que dijo Rafa Puente Jr. ¿Verdad?

Compañeros de Albert respaldan discurso



En la misma tónica, los demás panelistas de Reacción en Cadena, es decir, Gerardo Velázquez de León, Enrique Beas y Luis Castillo , criticaron la “desfachatez” de Rafa Puente. Aunado a ello, tundieron a los futbolistas que incursionan en los medios para buscar trabajo en algún equipo de futbol.

Por su parte, Castillo fue uno de los más severos en el juicio contra Puente del Río, pues lo exhortó a que se diera cuenta de lo difícil que es ejercer la labor periodística en un país como el nuestro, donde varios comunicadores han sido asesinados por ello.

“Rafa, ojalá pudieras ver qué pasa con el periodismo en nuestro país. Cuántos colegas han muerto, los han desaparecido por hacer su oficio. No es zona de confort. Nosotros somos periodistas deportivos y corremos menos riesgo, pero los otros no. Por eso existe mucha sensibilidad por esta insensatez”.

Luis Castillo

Recordemos que el timonel rojinegro ha trabajado en varias cadenas como TUDN y ESPN, de ahí que los comunicadores se hayan molestado todavía más, pues de algún modo el “comió” del gremio, ya que su padre, Rafael Puente, ha laborado desde hace décadas en diversas mesas de debate.