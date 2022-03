Ricardo Tuca Ferretti habló de una renuncia; ¿será que se quiere ir de FC Juárez?

El Tuca Ferretti platicó con la prensa luego de la derrota de su equipo, el FC Juárez, ante el Club León (0-1) en duelo de la Jornada 9 del Clausura 2022 en la Liga MX.

El estratega brasileño aseguró no sentirse tranquilo, por los resultados que el equipo de la frontera ha presentado desde el torneo anterior.

“De mi parte no me siento tranquilo. Al contrario, mi renuncia está desde el torneo pasado, no es de ahorita”, dijo Ferretti en conferencia el viernes por la noche.

El director técnico añadió que: “Yo asumo mi responsabilidad y la directiva tiene su decisión”.

¿Cómo fue la renuncia que recibió la directiva de FC Juárez el año pasado?

Ricardo Ferretti explicó lo que pasó con esa renuncia de la que platicó el viernes por la noche tras la derrota de FC Juárez.

“Fue el torneo pasado cuando presenté mi renuncia, cuando en siete partidos teníamos dos puntos”, dijo el director técnico.

“No hay mensajes de la directiva, hay un apoyo total, pero se sabe perfectamente que todo puede cambiar partido tras partido”, añadió el entrenador.

Tuca Ferretti (Cristian de Marchena / Cristian de Marchena)

El paso de FC Juárez en el Clausura 2022

El FC Juárez de Ricardo Ferretti está en el puesto 12 de la tabla con ocho puntos .

Al momento, los Bravos suman dos victorias, dos empates y cuatro derrotas.

El siguiente partido del equipo del Tuca será este 8 de marzo, en duelo pendiente de la Jornada 5 ante el Club de Futbol Monterrey en la cancha del Estadio BBVA.

Mientras que para la Jornada 10, el FC Juárez recibirá en el Estadio Olímpico Benito Juárez al campeón Club Atlas.

El duelo entre los fronterizos y los rojinegros se disputará el 11 de marzo a las 20:00 horas.