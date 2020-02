Faitelson protagonizó una acalorada discusión con Rafael “Guama” Puente, padre del entrenador rojinegro.



México.- La mesa de Futbol Picante se puso bastante caliente cuando se tocaron las declaraciones de Rafael Puente del Río, quien afirmó que los periodistas viven en una zona de confort.

Y es que uno de los panelistas era Rafael Puente, padre del citado DT del Atlas, así como David Faitelson, comunicador que desde la tarde de este miércoles 12 de febrero criticó las palabras del otrora comentarista de ESPN.

La temperatura comenzó a subir cuando el “Guama” aseveró que ser entrenador conlleva una presión más elevada y distinta a la de ser periodista. Además, consideró que quienes no han dirigido no pueden hablar mucho del tema.

En consecuencia, Faitelson espetó que la presión es la que siente un médico cuando está operando a un paciente, de modo que ser DT es “jugar con muñecas”.

“Presión la de un neurocirujano que se juega su trabajo cada que opera, eso es presión. No lo que ustedes hacen que es dirigir un equipo de futbol, eso es jugar con muñecas”.

David Faitelson

¿Qué dijo Rafa Puente?



Fue en la conferencia de prensa de este miércoles donde el novel timonel minimizó de algún modo la labor periodística , pues dijo que el día que sienta presión por ser timonel, optaría por regresar a los foros de televisión, donde la vida es mucho más cómoda.

“Yo me dedico a esto porque me apasiona. El día que me sienta presionado prefiero dedicarme a algo a lo que hoy ustedes (los periodistas) se dedican, que es una profesión que conozco, que he ejercido, que respeto mucho y que te provee de una zona de confort de mínimo riesgo”.

Rafael Puente del Río

Como era de esperarse, varios periodistas como José Ramón Fernández, Carlos Albert y Luis Castillo criticaron de manera severa las desafortunadas declaraciones, pues los susodichos coincidieron en que la labor de informar no es para nada sencilla.

Cabe señalar que Rafael Puente del Río y su Atlas chocarán en el Estadio Azteca ante América este sábado 15 de febrero