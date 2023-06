Checó Pérez se ha derrumbado en las últimas dos carreras de la Fórmula Uno, rendimiento que ha provocado que lo revienten y cuestionen acerca de si debe terminar la temporada con Red Bull.

Quizá sea un poco drástico el análisis sobre el rendimiento de Checo Pérez, pues aunque sufrió demasiado en el Gran Premio de España, quedando fuera del podio, no tanto para reventarlo y verlo fuera de Red Bull.

Checo Pérez

Cuestionan a Checo Pérez, quien se ha rezagado en el campeonato

Lo cierto es que al concluir la carrera en el circuito de Barcelona, los cuestionamientos para Checo Pérez llegaron por montones, pues tras dos malas carreras, se ha rezagado a 53 puntos del líder de pilotos, su coequipero en Red Bull Max Verstappen.

Checo Pérez fue reventado en el podcast Checkered Flag por Marc Priestley, quien señaló que el piloto mexicano parece haber “perdido la confianza en las últimas semanas; se habló de una pelea por el campeonato; y ahora está muy lejos”.

Priestley, locutor de la BBC y ex mecánico de McLaren no paró en su crítica y reventó aún más a Checo Pérez, dejando abierta la posibilidad de que el tapatío no termine la temporada 2023 con Red Bull.

“Ahora la gente incluso cuestiona su derecho a estar en ese auto. ¿Puede incluso llegar al final de la temporada? Creo que un impacto psicológico sólido con lo que está pasando con él y su garaje”, lamentó el locutor que reventó a Checo.

Checo es reventado y cuestionado por todos lados

En el análisis, Priestley reconoció que Checo Pérez hizo una buena remontada en el Gran Premio de España, pero no fue resultado acorde a lo que se esperaba del mexicano.

“Fue una buena recuperación, ya que llegó al cuarto lugar, pero está en un auto que, cualquier cosa fuera del podio, tiene que ser decepcionante”, agregó Priestley.

Otra vez que reventó a Checo Pérez fue la de Andrew Benson, quien afirmó que nunca estuvo cerca del ritmo de Verstappen.

Destacó que Checo Pérez quedó expuesto ante los pilotos británicos, y ha tenido dos grandes premios decepcionantes. “Me parece que Checo Pérez está un poco roto en este momento. Creo que estaba buscando algo que nunca fue real, que era pelear el título”.

Y termino de revenatarlo diciendo que Checo Pérez nunca estará a la altura de los mejores pilotos de la parrilla de Fórmula 1. “Pensó que podía vencer a Max en el campeonato, pero no puede hacerlo porque no es un piloto de clase mundial como Verstappen y Hamilton”.

Así va la clasificación de pilotos de la Formula 1:

Max Verstappen (Red Bull) - 170 puntos

Checo Pérez (Red Bull) - 117 puntos puntos

Fernando Alonso (Aston Martin) - 99 puntos

Lewis Hamilton (Mercedes) - 87 puntos

George Russell (Mercedes) - 65 puntos

¿Cuándo vuelve a correr Checo Pérez?

Después de quedar en cuarto lugar en el Gran Premio de España, Checo Pérez buscará volver a subir a un podio en la próxima carrera.

Será dentro de un par de fines de semana, cuando se lleve a cabo el Gran Premio de Canadá en el Circuito Gilles Villeneuve de Montreal.

El Gran Premio de Canadá se llevará a cabo del viernes 16 al domingo 18 de junio, en lo que será la novena carrera en el calendario de la temporada 2023 de la Formula 1.

