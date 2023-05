El mexicano Checo Pérez vive un gran momento en la Fórmula 1, peleando por el campeonato de pilotos con Max Verstappen, pero podría dejar Red Bull para tomar el volante de la escudería Mercedes.

Con la temporada de la Fórmula 1 en pausa, durante el tiempo antes de que se corra el Gran Premio de Mónaco se han desatado rumores que ponen a Checo Pérez fuera de Red Bull para llegar a Mercedes el próximo año.

Checo Pérez (Rebecca Blackwell / AP)

De Red Bull a Mercedes, así nació el rumor que involucra a Checo Pérez

El rumor que involucra a Checo Pérez empezó debido a la teoría que maneja la salida de Lewis Hamilton, actualmente en Mercedes, hacia la escudería Ferrari.

Después, la llegada de Carlos Sainz a Red Bull aceleró la información que involucra a Checo Pérez, quien sería buscado por Mercedes para tomar su volante.

La información que trascendió en el sitio alemán BenzInsider, indica que Checo Pérez t endría que renunciar al año que le queda de contrato con Red Bull .

“Un nombre ha vuelto a aparecer en la mezcla que podría ocupar el asiento vacío de Mercedes. Ese no es otro que el piloto Sergio Checo Pérez, quien actualmente está firmado con Red Bull”, se lee en el sitio web alemán.

Cabe señalar que Checo Pérez renovó por dos años con la escudería austriaca Red Bull Racing, equipo rival de Mercedes.

Checo Pérez y su gran temporada con Red Bull

La temporada que está en marcha es la tercera de Checo Pérez con Red Bull, y actualmente pelea por el campeonato de pilotos ante su compañero de equipo, Max Verstappen.

Sin embargo, el 21 de marzo pasado Toto Wolff, jefe de Mercedes, desmintió cualquier acercamiento con Checo, a quien valora por su trabajo.

“Nunca he llamado a Sergio. Es un buen tipo y lo respeto, pero nunca he hablado con él y no he estado en contacto con ningún otro piloto”, aseguró en palabras a Fan Nation.

¿Cómo va Checo Pérez en el campeonato de pilotos?

En la temporada 2023 de la Fórmula 1, Checo Pérez ha subido cuatro veces al podio con Red Bull. En el Gran Premio de Miami sumó 18 puntos a su cuenta.

Max Verstappen acumuló tres victorias en lo que va del año y aumentó su ventaja en el campeonato de pilotos sobre Checo Pérez, que ahora es de 14 puntos. En Miami sumó 26 unidades.

Así va el campeonato de pilotos 2023 de la Fórmula 1:

Max Verstappen | Red Bull | 119 puntos

Checo Pérez | Red Bull | 105 puntos

Fernando Alonso | Aston Martin | 75 puntos

El próximo compromiso para Checo Pérez será este fin de semana, corriendo el Gran Premio de Mónaco, el domingo 28 de mayo.

