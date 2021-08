Revelan que Lionel Messi cobró parte de su salario en criptomonedas

El futbolista argentino Lionel Messi causó conmoción entre los fanáticos de este deporte al anunciar que abandonaba el ‘FC Barcelona’.

Y después de diversas especulaciones, Lionel Messi, de 34 años, compartió la noticia que se uniría al club francés Paris Saint-Germain (PSG)

Ahora, Lionel Messi vuelve a ser noticia luego de que el PSG revelara que el futbolista obró parte de su salario en criptomonedas.

“En una primicia mundial para un fichaje de tan alto perfil, Leo Messi recibió una gran cantidad de $ ‘PSG Fan Tokens’”, informó el PSG en un comunicado

De momento, se desconoce la cantidad exacta de criptomonedas que recibió Lionel Messi; sin embargo, debido a esto, el precio de este token se ha disparado.

Hasta este jueves 12 de agosto, el ‘PSG Fan Tokens’ se cambiaba a 820 pesos, aunque el lunes 9 de agosto tocó los 980 pesos.

‘Socios.com’, compañía detrás de los ‘PSG Fan Tokens’, señaló en un comunicado que el impacto generado por este último fichaje elevó el volumen de contratación por encima de los 20 mil millones de pesos en los últimos días.

Cabe mencionar que Lionel Messi lanzará el próximo 20 de agosto una colección de arte en NFT (token no fungible) con los momentos más importantes de su carrera en el ‘FC Barcelona’.

BossLogic diseñará una colección de arte en NFT de Lionel Messi

Esta serie digital de arte de Lionel Messi fue diseñada por el artista BossLogic, que ganó prestigio gracias a sus promocionales de las películas de Marvel.

Esta colección inspirada en la carrera de Lionel Messi llevará por título “Messiverse”. Los tokens saldrán a la venta en la plataforma ‘Ethernity Chain’, que llegó a un acuerdo con el jugador para desarrollar el negocio.

BossLogic realizó cuatro series inéditas en NFT y tendrán por nombre ‘Man from the Future’, ‘Worth the Weight’, ‘The King Piece’ y otra aún sin nombre.

Estas obras de arte digitales mostrarán los momentos más representativos de Lionel Messi durante los 20 años que perteneció al ‘FC Barcelona’.