La salida de Lionel Messi del FC Barcelona fue un golpe duro no solo para los culés, sino también para el mismo argentino y el fútbol mundial.

Tras las especulaciones de cual sería el nuevo club de Lionel Messi, finalmente el París Saint-Germain fue el indicado para recibir a “La Pulga”; sin embargo, no ha sido del todo fácil para el delantero de 34 años.

Luego de que Lionel Messi fuera presentado en el Parque de los Príncipes, el crack, habló para ESPN de lo difícil que ha sido este proceso.

“Primero fueron días difíciles, luego estaba nervioso por las ganas de arrancar. Después cuando se dio todo y llegamos a un acuerdo final fueron cambiando las cosas, sin superar todo lo anterior pero voy avanzado” Lionel Messi

Y es que no podría ser para menos, luego de que Leo Messi estuvo durante poco más de 20 años en Barcelona.

Messi (Tomada de Video)

Sin duda, tampoco podríamos pensar que ha sido algo sencillo para Antonela y sus tres hijos, Thiago, Ciro y Mateo, que han crecido todo este tiempo en la capital de Cataluña.

“El golpe fue duro para toda la familia” Lionel Messi

Sin embargo, como bien sabemos, Lionel Messi tiene un gran pilar que siempre lo ha acompañado desde sus inicios y esa es su esposa Antonela Roccuzzo , por eso mismo no dejó pasar la oportunidad de hacerle hincapié.

“Antonela me acompaña a donde sea, desde el primer momento me apoyó. A los nenes les gustó pensar en todo, en la ciudad, en la Torre Eiffel, en Disney. A nivel persona, es un vestuario que conozco, por lo que se ve de afuera un grupo muy sano” Lionel Messi

Lionel Messi irá por la Champions

Aunque Lionel Messi logró consagrarse en cuatro Champions League , el argentino sueña con tener en sus manos una vez más la orejona.

Claro que sabe que no es cosa sencilla, pues en los últimos años hemos visto como el París Saint-Germain, pese a tener un cuadro espectacular, se queda rozando la copa.

Ahora con Messi de su lado, las cosas podrías ser diferentes, aunque no se podría asegurar nada, no obstante, no esperaríamos menos de “La Pulga” que se encuentra ansioso por lo que puede hacer en el PSG.