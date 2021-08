¿Quién lo diría?, el ex capitán del FC Barcelona, Lionel Messi, junto al ex capitán del Real Madrid, Sergio Ramos, en un mismo vestidor.

No cabe duda que el París Saint-Germain convierte los sueños en realidad y con la llegada de Lionel Messi a París, millones querían ver el encuentro con Sergio Ramos.

Durante tanto tiempo existió esa rivalidad, el argentino quería pasar al español en la defensa y el merengue buscaba impedirle el paso para el gol.

Pero ahora todo eso está olvidado, los enfrentamientos y hasta discusiones en el terreno de juego quedaron en el pasado y las imágenes no pueden mentir.

Lionel Messi asistió a su primer entrenamiento con el PSG y Sergio Ramos no dudo en darle nuevamente una cálida bienvenida.

Entre abrazos y risas, mantuvieron una larga conversación, y sin duda se convirtió en un momento que los aficionados no podrán olvidar.

El próximo sábado 14 de agosto, el París Saint-Germain se enfrentará al Racing de Estrasburgo.

Sin embargo; no podremos ver a Sergio Ramos ni a Lionel Messi y es que “La Pulga”, mencionó en rueda de prensa sobre eso.

“No sé cuando debutaré. Vengo de unas vacaciones, más de un mes parado. Ayer recién vi al técnico y a todo el cuerpo técnico. No lo sé, seguramente tendré que hacer una pretemporada solo, empezar a entrenarme bien y cuando esté preparado empezar a jugar. Ojalá sea lo antes posible porque quiero jugar, tengo muchas ganas, pero no sé, no puedo decir una fecha. A medida que vaya entrenando, cómo me vaya sintiendo y cuando el cuerpo técnico decida que es el momento, ahí estaré con muchas ganas”

Lionel Messi