Las polémicas no cesan para Julio César Chávez Jr. pues esta vez volvió a estar en problemas al ser presuntamente detenido por posesión ilegal de un arma.

De acuerdo con TMZ Sports, Julio César Chávez Jr. de 37 años fue detenido en Los Ángeles, luego de que la policía ingresara en su domicilio y encontrara un rifle, el cual poseía de manera ilegal.

De acuerdo con los reportes, un fan es el que habría dado aviso a la policía de que el pugilista poseía dicho rifle, por el miedo a que pudiera causarse daño a sí mismo o a otros.

Hasta el momento, Julio César Chávez, su padre, no ha dado ninguna declaración al respecto; se informó que el Jr. fue trasladado a la cárcel de Valley en Van Nuys.

Cabe recordar, que Julio César Chávez Jr lleva ya un largo tiempo luchando con sus problemas de adicciones y el objetivo de su padre y familia, es que pueda recuperar su salud mental.

Julio César Chávez sobre el estado de salud de su hijo

Julio César Chávez recientemente habló en sus redes sociales y explicó la razón por la que no puede ayudar más a su hijo, quien radica en Estados Unidos.

Y es que, Julio César mencionó que no puede obligarlo a ingresar a una clínica para que supere sus adicciones, pues las leyes en Estados Unidos son muy distintas a las de México.

“La verdad mucha gente me pregunta ¿por qué no lo ayudo?, las leyes en Estados Unidos son muy diferentes, y si voy por él me pueden meter a la cárcel y es como un secuestro, entonces lo único que le quiero decir es que le deseo un feliz año nuevo”, explicó.

Julio César Chávez Jr. culpa a su padre de su estado

Julio César Chávez Jr. ha reventado a su padre en diversas ocasiones, en un video aseguró, que su padre le quería hacer daño y hasta pidió que lo metieran a la cárcel.

“Me quieren matar, mi papá me está matando, la señora (su esposa) me ha querido envenenar. Los van a meter al bote a todos.. que los metan a la cárcel parque sepan lo que se siente”, dijo.

