De nueva ocasión el Canelo Álvarez es criticado en el mundo del boxeo por su mala fama de escoger rivales para que gane sin problemas y un ex campeón del mundo no dudó en evidenciarlo y hasta insultarlo; vaya hasta lo comparó con su perro.

El Canelo Álvarez es actualmente campeón mundial unificado absoluto de peso supermediano de las siguientes asociaciones: AMB, CMB, OMB, FIB y The Ring , pero a lo largo de su carrera siempre ha existido la sospecha y el rumor de que escoge muy bien a sus retadores para que no haya peligro en perder.

El ex campeón del mundo James Toney se lanzó duramente contra el peleador mexicano, asegurando que sólo ha vencido a rivales que ya no tienen las mismas facultades que antes. Y que no merece ser comparado ni con el perro.

Ex campeón insulta al Canelo Álvarez

El ex campeón del mundo de boxeo de peso medio, supermedio y crucero, James Toney, señaló que el Canelo Álvarez “no merece ser comparado ni con mi perro”, ya que “pelea con gente que no está en su peso ni en su mejor momento”.

En declaraciones otorgadas al portal Mill City Boxing,James Toney se le fue con todo al Canelo Álvarez.

Ex el boxeador indicó que: “no puedes comparar a ese cabrón con mi perro. Peleé contra los mejores peleadores en mi mejor momento, en su mejor momento. Ni siquiera voy a hablar de ese hijo de puta, me molesta, no es una mierda”.

James Toney

¿Cuándo pelea el Canelo Álvarez?

El Canelo Álvarez se subirá al ring el próximo 30 de septiembre en Las Vegas enfrentándose en contra del estadounidense Jermell Charlo.

Los campeonatos que estarán en disputa en esta pelea a realizarse en la Arena AT&T, con los del Mundial de Boxeo (OMB) y la Federación, Mundial de Boxeo (CMB), la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), la Organización Internacional de Boxeo (FIB).

El Canelo ha ganado los siguientes títulos mundiales en su carrera:

Campeón mundial de peso superwélter del WBC.

Campeón mundial de peso superwélter de la WBA.

Campeón mundial de peso superwélter de la WBO.

Campeón mundial de peso superwélter de The Ring.

Campeón mundial Lineal de peso superwélter.

Campeón mundial de peso mediano del WBC.

Campeón mundial de peso mediano de la WBA.

Campeón mundial de peso mediano de la IBF.

Campeón mundial de peso mediano de The Ring.

Campeón mundial Lineal de peso mediano.

Campeón mundial de peso supermediano de la WBA.

Campeón mundial de peso supermediano de la WBA.

Campeón mundial de peso supermediano del WBC.

Campeón mundial de peso super mediano de la WBO.

Campeón mundial de peso super mediano de la IBF.

Campeón mundial de peso supermediano de The Ring.

Campeón mundial Lineal de peso supermediano.

Campeón mundial de peso semipesado de la WBO.

¿Quieres estar al día con los mejores contenidos deportivos? Visita nuestras redes y suscríbete: Facebook | Twitter | YouTube | TikTok