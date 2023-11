Julio César Chávez, la gran figura del boxeo mexicano, sigue peleando para sacar a su Júnior, Julio César Chávez Carrasco del tema de las adicciones, arriesgándose hasta en meterse en temas legales, ya que su vástago amenaza con echarle a la policía.

El hijo de Julio César Chávez, Julio César Chávez Junior, ha tenido una pésima carrera en los cuadriláteros debido a sus adicciones, lo que lo ha llevado en muchas ocasiones a estar internado en clínicas de rehabilitación.

El mismo JC Chávez ha confesado que no ha sabido cuidar a su hijo, ya que en muchas ocasiones lo saca de estas clínicas esperando que siga su carrera boxística, lo que al final no se puede completar por las adicciones que lo vencen.

En entrevista que dio al diario La Jornada durante la Convención Anual del Consejo Mundial de Boxeo, JC habló de la actualidad que vive su primogénito, la cual no se muy buena.

Julio César Chávez desesperado por la salud de su hijo

El gran campeón mexicano Julio César Chávez habló acerca de la salud de su primer hijo, Julio César Chávez Carrasco, quien sigue en problemas con el mundo de las drogas.

Julio César Chávez, quien dominó el boxeo mexicano y mundial durante los 80 y 90, confesó que su Chávez Jr. le ha denunciado con la policía para que no vuelva a meterse en su vida.

“Yo no puedo obligarlo a venir a entrenar o internarse, porque hasta me meto en un problema legal con la policía”, mencionó el ex campeín mundial.

Pero de igual forma confesó que: “No me voy a rendir hasta recuperarlo, y que recupere su vida y su familia”.

En la entrevista, JC indicó que no ha sido un buen padre: “No le he dado el tiempo suficiente a mi hijo para que se recupere. Por motivarlo lo saco de la rehabilitación, pero al final la pelea le vale madres, sus hijos le valen madre, ese ha sido mi gran error y lo estoy pagando”.

Julio César Chávez (ED MULHOLLAND/MATCHROOM via MEXSPORT / ED MULHOLLAND/MATCHROOM via MEXSPORT)

La carrera de Julio César Chávez Junior

Julio César Chávez Júnior, hijo del gran Julio César Chávez, cuenta con 37 años y prácticamente está retirado del mundo del boxeo por culpa de las adicciones.

El récord de Julio César Chávez Junior es de 61 peleas, con 53 victorias y seis derrotas. Fue campeón mundial de peso medio, teniendo sus más famosas peleas con boxeadores como el argentino Sergio Mantecas Martínez y Saúl Canelo Álvarez.

JC Chávez Carrasco fue suspendido un año del boxeo por dopaje, al dar positivo a marihuana en el 2012.

Su última pelea fue en noviembre del 2021, ante David Zegarra.

