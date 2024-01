Julio César Chávez Jr. arremetió contra su papá el pasado 29 de diciembre, asegurando que su papá golpeaba a su mamá e incluso que lo tiene ‘amenazado’ de muerte.

Julio César Chávez Jr. volvió a dar de que hablar y como ya ha sido costumbre en el pasado, lo hizo alejado de su carrera como boxeador y en contra de su padre.

El hijo de la leyenda del pugilismo se dirigió al ‘César’ en un Instagram Live con sus seguidores como una basura que abusó mucho tiempo de su mamá y que ha hecho todo lo posible por matarlo.

“Es una basura, como cuando golpeaba a mi mamá , es una basura”, expresó el aún boxeador de 37 años de edad. Ya no me dejo de nadie porque estuve secuestrado tres años, sabes lo que es eso sin ver a mis hijos”, comentó.

“ Me va a matar mi papá , mi papá me está matando, me quieren mandar gente para envenenarme, me han tratado de matar. No quieren que llegue a la Corte. Los van a meter al bote a todos”, sentenció.

Julio César Chávez reacciona a las declaraciones de su hijo con contundente mensaje en redes sociales

Julio César Chávez no se quedó callado y reaccionó lo más pronto que pudo a las declaraciones que su hijo hizo en su contra, con un emotivo mensaje en redes sociales.

El legendario boxeador mexicano no ocultó su preocupación por el estado en el que se encuentra Julio César Chávez Jr., mismo que habría causado que hablara de esa manera de él.

“Tu hijo. Tu espejo , lamentablemente a veces les hacemos mucho daño a nuestros hijos, sin querer y por tener otras prioridades, no lo abandones”, escribió el ‘César’.

“Mucha gente me pregunta que por qué no lo ayudo, pero las leyes en Estados Unidos son muy diferentes y si voy por él me pueden meter a la cárcel, es como un secuestro”, culminó.

Julio César Chávez Jr. ¿Desde cuándo no se sube al ring para boxear?

Julio César Chávez Jr. no ha visto acción en un ring de box desde hace dos años, cuando pactó por última vez su pelea más reciente como profesional.

En aquella ocasión, un 18 de diciembre del 2021, se enfrentó en la Feria Ganadera de Culiacán, Sinaloa a David Zegarra, venciéndolo por decisión unánime en 10 rounds.

