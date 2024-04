Las noticias para los fans de Rayados no dejan de llegar, pero no en buenas circunstancias, pues siguen metiéndose en problemas luego de los partidos de su equipo, y en esta ocasión no fue la excepción.

Va la sexta ocasión en el año 2024 que los fans de Rayados de se meten en problemas, todo comenzó con la aficionada de Monterrey que murió atropellada por un fanático de Santos.

Después los fans de Rayados se fueron a territorio del Comunicaciones de Guatemala para agredir a sus aficionados, algo que se quedó impune, pues la Concacaf se hizo de la ‘vista gorda’.

Ahora en las redes sociales se hizo viral que algunos fans de Rayados habrían incendiado un restaurante tras el empate agónico que consiguió Germán Berterame en el último minuto del Clásico Regio.

Reportan que fans de Rayados quemaron un restaurante en Monterrey

En redes sociales se hizo viral un video en el que un hombre narra lo sucedido con los fans de Rayados luego del Clásico Regio entre Rayados vs Tigres que terminó con resultado de 3-3.

El hombre encargado de narrar lo sucedido en el restaurante que habrían quemado los fans de Rayados menciona que éstos lanzaron unos petardos a las instalaciones del restaurante ubicado en la avenida Escobedo.

“Lo que nos cuenta el propietario del lugar es que ya tienen ubicados a los fans de Rayados que dejaron el restaurante totalmente destruido debido a las quemaduras que tuvo el lugar

“El propietario narró que los hombres llegaron al exterior y desde ahí lanzaron un cohetón hacia una palapa y se incendió por lo que esperan que las autoridades resuelvan lo sucedido”, dijo el hombre que reportó el siniestro.

Rayados no ha emitido algún comunicado respecto al comportamiento de sus fans

Los fans de Rayados siguen actuando sin ningún castigo desde que provocaron una pelea en Guatemala, pues en México también ocasionaron conflictos, justo cuando visitó Messi por primera vez a nuestro país.

En las gradas del estadio en el juego del Inter Miami vs Rayados se propició una batalla campal entre fans de Rayados, algo que no obtuvo alguna respuesta por parte de los directivos de Monterrey a pesar de que ocurrió dentro de sus instalaciones.

Por ahora, los fans de Rayados continúan impunes ocasionando violencia dentro y fuera de los alrededores de los estadios en México y fuera de nuestra frontera, y en algún punto, esto se va a salir de control