México.- Vaya debut el que tuvo la mexicana Renata Zarazúa en Roland Garros. Y es que obtuvo un histórico triunfo ante la francesa Elsa Jacquemot.

Recordemos que desde 1994 una tenista mexicana no registraba victoria en el prestigioso Roland Garros. En aquel año fue Angélica Gavaldón la que selló si triunfo en la primera ronda, es por ello que esta victoria de Renata Zarazúa cobra todavía mayor relevancia.

Para derrotar a la local Elsa Jacquemot, la jugadora nacional se apuntó la victoria en los dos sets por parciales de 6-1 y 6-2.

Cabe señalar que Renata Zarazúa tendrá una difícil prueba en la segunda ronda de Roland Garros, toda vez que el próximo miércoles 30 de septiembre se enfrentará ante la ucraniana Elina Svitólina , quien actualmente ocupa el quinto lugar en la clasificación mundial.

Sin embargo, la tenista mexicana, quien es la 178 de dicho ranking, se encuentra más que preparada para llegar lejos, ya que, como ella misma señaló antes del arranque, su máximo sueño es hacer historia en el torneo disputado en Francia. Aunado a ello, aseveró que su superficie favorita es la tierra batida.