Después de 10 años de retirarse del ring, Jorge Kahwagi confirmó que aún en esos puños hay gran parte de ?cloroformo?; el político mexicano volvió al ring con una pelea pactada en peso crucero con el boxeador a Ramón Olivas.
Kahwagi regresó con un ?impresionante? físico al encordado aplícando un golpe “fulminante”, con esto mejoró su récord profesional a 12-0 con 12 KO?s, mientras que Olivas se quedó con 13-4 y 9 nocauts; El empresario castigó a discreción a su rival, quien no mostró grandes dotes técnicos, la pelea se concedío en el Waterfront Hotel de Cebu City, Filipinas.