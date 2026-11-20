Real Madrid vs Celta de Vigo continúan con la actividad sabatina de la Jornada 13 de LaLiga: 21 de noviembre, 14:00 horas, transmisión por SKY Sports.

El partido Real Madrid vs Celta de Vigo es uno de los cuatro encuentros de este 21 de noviembre como parte de la Jornada 13 de LaLiga.

Partido: Real Madrid vs Celta de Vigo

Fase: Jornada 13

Torneo: LaLiga

Fecha: Sábado 21 de noviembre de 2026

Horario: 14:00 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Santiago Bernabéu

Transmisión: SKY Sports

Real Madrid vs Celta de Vigo: Día para ver el partido de LaLiga

El sábado 21 de noviembre de 2026 continúa la Jornada 13 de LaLiga con el partido Real Madrid vs Celta de Vigo.

Real Madrid vs Celta de Vigo: Hora para ver el partido de LaLiga

A las 14:00 horas, tiempo del centro de México, se enfrentan Real Madrid vs Celta de Vigo, de la Jornada 13 de LaLiga.

Real Madrid vs Celta de Vigo: Canal para ver el partido de LaLiga

La plataforma SKY Sports transmitirá el partido Real Madrid vs Celta de Vigo en la Jornada 13 de LaLiga.