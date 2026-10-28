El Real Madrid se disculpó con China por las declaraciones de Kylian Mbappé, consideradas irrespetuosas hacia Mao Zedong, el líder histórico del país asiático.

A través de un comunicado, el Real Madrid expresó su pesar por el malestar que hayan podido ocasionar las recientes palabras de su jugador Kylian Mbappé.

Nuestro club mantiene un profundo respeto por China, su historia, su cultura y sus ciudadanos, así como por los millones de aficionados chinos que sienten cariño y admiración por el Real Madrid." Real Madrid

La disculpa del Real Madrid llega un día después de que Mbappé lamentara que sus comentarios hayan generado una fuerte polémica con el pueblo de China.

El club se suma a las disculpas públicas expresadas por Kylian Mbappé, en las que el propio jugador ha manifestado su arrepentimiento por sus palabras y ha reiterado su respeto hacia el pueblo chino." Real Madrid

¿Por qué se disculpó el Real Madrid con China?

Una entrevista en la que Kylian Mbappé compartió que su meme favorito sobre sí mismo, era el se refiere a Mao Zedong como un dictador chino, provocó reacciones de desaprobación del pueblo chino.

Mbappé perdió acuerdos de marca con al menos tres empresas chinas diferentes, mientras que la televisora estatal de ese país retiró las emisiones de LaLiga.

Chiba recibe disculpa pero no garantiza que el problema termine

China Media Group aceptó haber recibido la disculpa del Real Madrid, sin añadir más comentarios sobre el tema.

A su vez, el Ministerio de Relaciones Exteriores de China dijo el miércoles que se tomó “en serio” la disculpa de Mbappé, pero quedaba por ver si eso le ayudaría a recuperar los acuerdos de marca u otros negocios que perdió el martes.