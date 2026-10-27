Javier Tebas, presidente de LaLiga, se disculpó oficialmente con China tras las polémicas declaraciones de Kylian Mbappé, acerca de un meme del ex líder histórico Mao Zedong.

El titular de LaLiga anunció varias medidas para encarar la crisis comercial que desató Kylian Mbappé.

Kylian Mbappé, delantero del Real Madrid reaccionó a un meme humorístico que superponía su rostro con el del antiguo líder chino Mao Zedong, describiéndolo como un dictador.

En consecuencia, la televisión estatal china suspendió las retransmisiones de los partidos de LaLiga y varias marcas del país asiático rompieron sus acuerdos comerciales con Mbappé.

La Liga lamenta el malestar y la ofensa causados en China por las declaraciones de Kylian Mbappé. Entendemos el daño que estas declaraciones han provocado. En nombre de La Liga, presento mis más sinceras disculpas al pueblo chino." Javier Tebas, presidente de LaLiga

LaLiga confía que declaraciones de Mbappé no dañen la relación con China

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, destacó que durante años se ha construido con China una gran relación con sus organismos gubernamentales, instituciones deportivas, entidades audiovisuales y millones de aficionados que aman el fútbol español.

No podemos permitir que el comportamiento de un individuo dañe esta relación, ni que más de 20 clubes de nuestras competiciones profesionales y millones de aficionados chinos se vean perjudicados por ello." Javier Tebas, presidente de LaLiga

Javier Tebas, presidente de La Liga (@doblecincomx)

La estrategia de LaLiga para enfrentar la crisis con China

Con el objetivo de frenar la crisis de LaLiga en China, Javier Tebas anunció un plan de acción inmediato que incluye la desvinculación institucional de las declaraciones de Kylian Mbappé.

LaLiga aclaró que los comentarios de Mbappé se realizaron estrictamente a título personal y no reflejan en absoluto la postura de la competición ni de sus clubes.

En ese sentido, adelantó que se desarrollará un nuevo protocolo de sensibilización y comunicación dirigido a clubes y jugadores, con el fin de promover el conocimiento y el profundo respeto hacia las distintas culturas, evitando incidentes similares en el futuro.

La Liga trabaja para entrar en contacto con sus socios comerciales y difusores institucionales en China para restablecer la normalidad en las emisiones televisivas.