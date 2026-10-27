La televisión estatal china CCTV suspendió las emisiones de LaLiga tras la polémica por unas declaraciones de Kylian Mbappé, sobre un meme en el que se comparaba su rostro con el del exlíder histórico chino, Mao Zedong.

Después de que Mbappé fuera cuestionado en una entrevista en el programa francés The Bridge acerca de su meme favorito. Mbappé respondió que el que más le hacía reír era uno en el que usaban su cara en un “dictador chino”.

Aunque Mbappé no mencionó a Mao Zedong, en las redes sociales es popular una imagen satírica que fusiona sus facciones con el icónico retrato del líder de China.

Kylian Mbappé metió en problemas comerciales a LaLiga (Manu Fernandez / AP Photo/Manu Fernandez)

Las consecuencias de la polémica generada por Mbappé

El grupo de medios de China retiró de la programación de CCTV tanto los partidos de LaLiga como cualquier juego en el que que participe Kylian Mbappé, además se eliminaron los spots comerciales con la imagen del futbolista.

El portal de fútbol chino Dongqiudi optó por no traducir la entrevista y reemplazó el nombre del futbolista por la leyenda “esta persona no existe” en la clasificación del Balón de Oro 2026, acompañado de una foto suya en blanco y negro.

Reacciones oficiales tras polémica generada por Mbappé

El portavoz del Ministerio de Exteriores de China, Guo Jiakun, respaldó el veto a Kylian Mbappé, argumentando que cualquier acto que dañe la reputación de sus figuras históricas encontrará la oposición unánime de su sociedad.

Ante la gravedad del asunto, tanto el presidente de LaLiga, Javier Tebas, como Kylian Mbappé emitieron disculpas públicas dirigidas al pueblo de China.