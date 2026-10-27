Al menos tres marcas chinas rompieron sus contratos con Kylian Mbappé tras la polémica por unas declaraciones del futbolista sobre un meme de Mao Zedong.

Las empresas chinas aplicaron una política de tolerancia cero ante el comportamiento de Mbappé por herir los sentimientos nacionales, y cortaron lazos publicitarios con el delantero francés.

Kylian Mbappé enfrenta las consecuencias que provocaron sus palabras (Andy Wong / AP Photo/Andy Wong)

¿Qué empresas rompieron con Mbappé?

La primera empresa que rompió con Kylian Mbappé fue Dongpeng Beverage Group, gigante de bebidas energéticas que retiró los anuncios donde el futbolista aparecía.

Mengniu, una corporación de productos lácteos canceló también su colaboración con Mbappé, mientras que Milkground, marca de quesos se sumó al boicot retirando la imagen del jugador de sus campañas.

En tanto, Xiaohongshu (RedNote), la plataforma digital conocida como el Instagram chino, congeló la cuenta de Mbappé, bloqueó la opción de recibir nuevos seguidores y eliminó sus materiales promocionales.

Kylian Mbappé se disculpó por sus comentarios sobre meme de Mao Zedong (Manu Fernandez / AP Photo/Manu Fernandez)

El origen de la polémica desatada por Kylian Mbappé

Durante una entrevista en internet para el programa The Bridge, Kylian Mbappé, delantero del Real Madrid, fue consultado sobre cuál era su meme favorito.

Mbappé respondió que el que más le había provocado risas fue en el que usan su cara sobre la de un dictador chino. “Lo utilizo mucho con mis amigos”, compartió.

El francés no mencionó el nombre del exlíder Mao Zedong, pero es popular un fotomontaje del rostro del futbolista sobre el del histórico dirigente chino.

En China, cualquier sátira o burla hacia sus antiguos líderes es un tema sensible y penalizado por la ley.