Rayados vs Pachuca se miden en la Jornada 12 del Apertura 2026 de la Liga MX; pronóstico 3-1 en el Estadio BBVA. Conoce las posibles alineaciones del partido.

Rayados vs Pachuca: Pronóstico del partido de la Jornada 12 de la Liga MX

Rayados 3-1 Pachuca es el pronóstico en el partido de la Jornada 12 de de la Liga MX

Pronóstico: Rayados 3-1 Pachuca.

Rayados vs Pachuca: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 12 de la Liga MX

Estas son las posibles alineaciones del partido Rayados vs Pachuca, en la Jornada 12 de Liga MX en su Apertura 2026.

Rayados

Portero: Luis Cárdenas

Defensas: Ricardo Chávez, Víctor Guzmán, Carlos Salcedo y Luis Ricardo Reyes

Mediocampistas: Fidel Ambríz y Óliver Torres, Luca Orellano, Jesús Manuel Corona y Lucas Ocampos

Delantero: Uroš Đurđević

Pachuca

Portero: Carlos Moreno

Defensas: Carlos Sánchez, Eduardo Bauermann, Sergio Damián Barreto y Brian García

Mediocampistas: Sergio Rodríguez, Víctor “Pocho” Guzmán, Kenedy, Elías Montiel y Oussama Idrissi

Centro delantero: Salomón Rondón

Rayados vs Pachuca: A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 12 de Liga MX

Rayados vs Pachuca juegan en la Jornada 12 de la Liga MX. Domingo 18 de octubre a las 19 horas por ViX y YouTube.