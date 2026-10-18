Rayados vs Pachuca se miden en la Jornada 12 del Apertura 2026 de la Liga MX; pronóstico 3-1 en el Estadio BBVA. Conoce las posibles alineaciones del partido.
Rayados vs Pachuca: Pronóstico del partido de la Jornada 12 de la Liga MX
Rayados 3-1 Pachuca es el pronóstico en el partido de la Jornada 12 de de la Liga MX
Pronóstico: Rayados 3-1 Pachuca.
Rayados vs Pachuca: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 12 de la Liga MX
Estas son las posibles alineaciones del partido Rayados vs Pachuca, en la Jornada 12 de Liga MX en su Apertura 2026.
Rayados
- Portero: Luis Cárdenas
- Defensas: Ricardo Chávez, Víctor Guzmán, Carlos Salcedo y Luis Ricardo Reyes
- Mediocampistas: Fidel Ambríz y Óliver Torres, Luca Orellano, Jesús Manuel Corona y Lucas Ocampos
- Delantero: Uroš Đurđević
Pachuca
- Portero: Carlos Moreno
- Defensas: Carlos Sánchez, Eduardo Bauermann, Sergio Damián Barreto y Brian García
- Mediocampistas: Sergio Rodríguez, Víctor “Pocho” Guzmán, Kenedy, Elías Montiel y Oussama Idrissi
- Centro delantero: Salomón Rondón
Rayados vs Pachuca: A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 12 de Liga MX
Rayados vs Pachuca juegan en la Jornada 12 de la Liga MX. Domingo 18 de octubre a las 19 horas por ViX y YouTube.
- Partido: Rayados vs Pachuca
- Fase: Jornada 12 Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Domingo 18 de octubre de 2026
- Horario: 19 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio BBVA
- Transmisión: ViX y YouTube