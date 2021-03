Gerardo 'Tata' Martino tendría la intención de llamar a Raúl Jiménez no para que juegue, sino para que se integre con sus compañeros.

La Selección de futbol de México entrará en acción en las próximas semanas y una de las posibles sorpresas en la convocatoria sería el llamado de Raúl Jiménez, delantero del Wolverhampton que no juega desde noviembre pasado tras sufrir una fractura de cráneo.

De acuerdo a información de TUDN, la idea de Gerardo 'Tata' Martino, entrenador del Tri, la idea es convocar a Raúl Jiménez, aunque no para que juegue, sino para que se integre con sus compañeros.

Cabe mencionar que, desde su accidente, Raúl Jiménez fue operado y ha venido trabajando en su proceso de rehabilitación para volver a las canchas. Por el momento, ya se encuentra realizando algunos trabajos con sus compañeros en los Wolves, pero aún no tiene permitido los ejercicios de contacto.

Gerardo Martínez y Raúl Jiménez Osvaldo Aguilar/Mexsport

Wolves decidirá si da permiso a Raúl Jiménez

La decisión de que Raúl Jiménez pueda acudir a la concentración de la Selección Mexicana en esta fecha FIFA de marzo no corresponde al Tri, sino a los Wolves.

En las últimas semanas, el DT del cuadro inglés, Nuno Espírito Santo, ha revelado el estado de salud del mexicano, mostrándose optimista sobre su regreso, quizá, en esta misma temporada.

Los Wolves no tienen prisa por el regreso de Raúl Jiménez, pues saben que su proceso es delicado y no quieren dar ningún paso en falso; no obstante, permitirle que viaje con la Selección Mexicana sería un buen gesto para que el jugador conviva con sus compatriotas.

"Se trata de cómo reacciona ahora a las situaciones, cosas que antes no hacía; acelerar, desacelerar, cómo reacciona a diferentes ejercicios. Tenemos que seguir y guiarnos por los especialistas".



🗣 La actualización de Nuno sobre @Raul_Jimenez9 pic.twitter.com/CK3CGW7GFN — Wolves Español (@WolvesEspanol) — Wolves Español (@WolvesEspanol) March 5, 2021

¿Cuándo y contra quién juega la Selección Mexicana?

La Selección Mexicana entrará en acción por primera vez en este 2021 y lo hará en territorio europeo con un par de partidos amistosos ante sus similares de Costa Rica y Gales.

Será el 27 de marzo cuando el Tri viaje hasta Gales para medirse a la selección local, la cual será liderada por Gareth Bale, exfigura del Real Madrid y actual jugador del Tottenham Hotspur.

Tres días después, el 30, la Selección Mexicana se medirá a su similar de Costa Rica en el Weiner Neustadt Stadium de Austria.