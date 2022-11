Rafael Márquez estuvo en cinco Copas del Mundo con la Selección Mexicana, y con la autoridad que le da esa experiencia, indicó que es intolerable que los líderes de la Federación Mexicana de Futbol (FMF,) hayan accedido a que el Chicharito Hernández sea excluido.

En entrevista con Hugo Sánchez, en su programa en ESPN, el ahora técnico del Barcelona B, Rafael Márquez, ve inconcebible que los jugadores hayan bloqueado el que Javier Chicharito Hernández no esté en el equipo mexicano.

“El que los jugadores decidan que alguien no venga a la Selección Mexicana, me parece una mal gestionado. ¿Cómo puedes prescindir del goleador histórico de la Selección? Además de todo, tenemos problemas con el gol”, señaló el jugador nacido en el Atlas FC.

Indicó que es el momento en el que los líderes deben de aparecer: “Sabemos que el líder del equipo y quien lleva las verdaderas riendas del equipo es el director técnico (Gerardo Martino), pero también tienen que ver la parte administrativa, los veteranos en el plantel””.

¿Rafael Márquez bloqueó a Cuauhtémoc Blanco en el 2006?

Rafael Márquez criticó que nadie en la Federación Mexicana de Futbol y en la Selección Mexicana hayan gestionado el regreso de Chicharito Hernández al equipo Tricolor.

Bajo el mismo concepto se le preguntó si él fue parte del complot que hizo que Cuauhtémoc Blanco quedara fuera del Mundial de Alemania 2006 , como siempre se ha rumorado.

Rafa Márquez, quien jugó en equipos como el AS Mónaco, el FC Barcelona y Club León , indicó: “Todos sabíamos que no había buena relación con Ricardo (La Volpe, técnico nacional), y que en cualquier momento todo podía explotar”.

Se dijo que los atlistas como Oswaldo Sánchez, Jared Borgetti y él mismo, boicotearon a Blanco: “en lo personal, no soy de ese tipo de jugadores que aunque no me lleve bien con alguien diga que no vaya, veo lo mejor para el equipo”.

Chicharito Hernández (Tomada de video)

Chicharito no va a Qatar 2022

Javier Hernández fue excluido de la Selección Mexicana que competirá en Qatar 2022. El Chicharito se dice tuvo varias indisciplinas en este y pasados procesos, además de diferencias con la dirigencia de la Federación Mexicana de Futbol.

El Chicharito Hernández es el máximo goleador de la Selección Mexicana con 52 goles y está empatado con Luis Hernández como el mejor delantero en Copas del Mundo, con cuatro tantos.

