Este martes 29 de noviembre, inicia la última jornada de la Fase de Grupos del Mundial Qatar 2022, con dos partidos del grupo A y otro par del sector B ; mañana conoceremos a los primeros cuatro clasificados a los octavos de final.

Con la victoria de la Selección de Portugal sobre el equipo uruguayo, concluyó la segunda fecha de la Fase de Grupos, donde el único equipo eliminado es el anfitrión Qatar, que no ha sumado ningún punto en los primeros dos partidos.

Los duelos para este martes son Ecuador vs Senegal y Países Bajos vs Qatar , del Grupo A; Irán vs Estados Unidos y Gales vs Inglaterra del sector B.

Inglaterra vs Estados Unidos en Qatar 2022 (Andre Penner / AP)

Qatar 2022: Horarios y canales para los partidos del 29 de noviembre

Este martes 29 de noviembre se conocerán los primeros cuatro clasificados a los octavos de final del Mundial Qatar 2022, con los partidos de los grupos A y B.

Grupo A:

Ecuador vs Senegal - 09:00 horas/ Canal 5, TUDN, Azteca 7, Vix, Sky Sports.

Países Bajos vs Qatar . 09:00 horas/ Sky Sports.

Grupo B:

Irán vs Estados Unidos - 13:00 horas/ Canal 5, TUDN, Azteca 7, Vix, Sky Sports.

Gales vs Inglaterra - 13:00 horas/ Sky Sports.

Ecuador (Ariel Schalit / AP)

Así marchan los Grupos en Qatar 2022 luego de dos jornadas

Grupo A

Países Bajos - 4 puntos

Ecuador - 4 puntos

Senegal - 3 puntos

Qatar - 0 puntos

Grupo B

Inglaterra - 4 puntos

Irán - 3 puntos

Estados Unidos - 2 punto

Gales - 1 punto

Grupo C

Polonia - 4 punto

Arabia Saudita - 3 puntos

Argentina - 3 puntos

México - 1 punto

Grupo D

Francia - 6 puntos

Australia - 3 puntos

Dinamarca - 1 punto

Túnez - 1 punto

Grupo E

España - 4 puntos

Japón - 3 puntos

Costa Rica - 3 puntos

Alemania - 1 puntos

Grupo F

Croacia - 4 punto

Marruecos - 4 punto

Bélgica - 3 puntos

Canadá - 0 puntos

Grupo G

Brasil - 6 puntos

Suiza - 3 puntos

Serbia - 1 puntos

Camerún - 1 puntos

Grupo H

Portugal - 6 puntos

Ghana - 3 puntos

Corea del Sur - 1 punto

Uruguay - 1 punto

¿Quieres estar al día con los mejores contenidos deportivos? Visita nuestras redes y suscríbete: Facebook | Twitter | YouTube | TikTok