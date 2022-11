Se ha puesto ya en marcha el noveno día de la Copa Mundial de Futbol de la FIFA Qatar 2022.

Cuatro partidos este 28 de noviembre, que marcan la recta final de la segunda ronda de juegos de la fase de grupos de este Mundial.

Selección de Camerún vs Selección de Serbia, Selección de Corea del Sur vs Selección de Ghana, Selección de Brasil vs Selección de Suiza y Selección de Portugal vs Selección de Uruguay, serán los choques de este lunes.

Partidazo entre Selección de Camerún y Selección de Serbia

Sin duda, la actividad este lunes arrancó con muy buenas noticias, pues la Selección de Camerún y la Selección de Serbia terminaron empatados 3-3, en un duelo lleno de goles y de emociones para estas dos aficiones.

