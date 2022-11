El presidente AMLO habló sobre la actuación de la Selección Mexicana en el Mundial de Qatar 2022 en su conferencia mañanera de hoy.

En su mensaje, el presidente AMLO exhortó a los jugadores de la Selección Mexicana a no rendirse pese al adverso panorama que existe en Qatar 2022.

“Decirle a nuestros representantes de la Selección Mexicana de futbol que adelante, que esto no se acaba hasta que se acaba. Que hay que echarse para adelante siempre. No se puede vencer al que no sabe rendirse. Ánimo”, dijo.

El Tricolor de Gerardo Martino comprometió su calificación a la siguiente ronda de la Copa del Mundo tras empatar con Polonia y perder con Argentina.

¿Qué necesita la Selección Mexicana para calificar?

Vaya que la Selección Mexicana necesitará echar mano de las palabras del presidente AMLO, pues los ánimos están por los suelos tras caer 2-0 ante la Selección de Argentina.

Para calificar a la siguiente ronda, la Selección Mexicana necesita combinaciones de resultado, pero sí o sí debe ganarle a Arabia Saudita, si es por un marcador holgado será mejor.

Y es que si Argentina le gana a Polonia habrá que sacar la calculadora, toda vez que si gana 1-0 el Tricolor tendrá que vencer a Arabia Saudita por diferencia de cuatro goles.

Ya que Polonia se quedaría con cuatro y puntos y diferencia de más un gol. Cabe señalar que si existe paridad en cuanto a diferencia de anotaciones con dicho combinado, el fair play decidirá al calificado.

Si Argentina empata con Polonia es el mismo panorama, pues el Tri deberá vencer a Arabia Saudita por cuatro goles o más.

En caso de que Polonia lo gane y México también, ambos países avanzarían sin problemas a la siguiente ronda, dejando así eliminada a la Albiceleste.

¿Cuándo juega la Selección Mexicana ante Arabia Saudita?

Fecha: 30 de noviembre

Hora: 13:00 horas

Transmisión: TUDN , Canal 5 y Azteca 7

Sede: Estadio Lusail

