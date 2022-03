Wanda Nara y Mauro Icardi se han visto envueltos en polémica por su presunta separación, pero ¿quién es Wanda Nara?.

Wanda Nara es una modelo y actriz argentina, quien actualmente también representa a su esposo, el futbolista del Paris Saint Germain, Mauro Icardi.

Comenzó su carrera como vedette en la revista Humor en Custodia durante una temporada teatral y después estuvo en una producción llamada “Rey Corona”.

En 2008 participó en el programa de televisión “Patinando por un sueño”, y después en el “Musical de tus sueños”.

Tres años más tarde volvió a participar en el programa “Patinando 2011″ el cual dejó por mudarse con su ex esposo y también futbolista Maxi López.

Actualmente cuenta con su propia línea de maquillaje y es influencer, pues cuenta con millones de seguidores en su cuenta de Instagram.

Wanda Nara y Mauro Icard (@mauroicardi / Instagram)

Wanda Nara y la polémica con Maxi López

La modelo ha estado en repetidas ocasiones en el ojo del huracán y todo inició desde su matrimonio pasado.

Y es que Wanda Nara anunció su separación del futbolista Maxi López, quien también era amigo de Mauro Icardi en 2013. “Hasta acá llegó mi amor”, para hacerlo de manera oficial y poner fin a su relación con el padre de sus tres hijos.

Sin embargo, ese solo sería el inicio de la polémica pues poco tiempo después de la separación de Wanda , Icardi decidió hacer público sus sentimientos y un año más tarde ambos se unieron en matrimonio.

Tiempo después, se convirtieron en padres de dos hijas, además Mauro siempre mostró tener una buena relación con los tres hijos de Wanda y Maxi López.

Wanda Nara y su reconciliación con Mauro Icardi

Luego de la fuerte polémica en la que la actriz Eugenia “China” Suárez fue la tercera en discordia, la pareja dejó claro que dejaron sus diferencias a un lado.

Nara rompió el silencio y dio detalles sobre el difícil proceso que vivieron.

“Él me dijo que si nos separábamos, se retiraba del futbol. Él fue el que me contó que hubo un encuentro que no fue nada, que fue una tontería, el error de su vida. Fue acá en París”, dijo.